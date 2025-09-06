Resultado da Loteca 1210 de hoje 06/09; prêmio é de R$ 12,5 milhões

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

O concurso 1210 da Loteca vai sortear o valor de R$ 12,5 milhões. Para apostar, o valor mínimo é de R$ 4,00 e você tem até às 14h de sábado.

Como jogar na Loteca?

Em cada um dos 14 jogos, marque o seu palpite assinalando uma das três colunas, duas (duplo) ou três (triplo). Os clubes de futebol que participam são impressos nos bilhetes emitidos.

Quais são as probabilidades

De acordo com a Caixa, as probabilidades variam dependendo da aposta.

Probabilidade com aposta mínima (R$ 4,00 - um duplo) Faixas Quantidade de jogos acertados Probabilidade de acerto (1 em) 1 14 2.391.485 2 13 85.410

Probabilidade com aposta máxima (3 triplos e 5 duplos = 864 apostas) Faixas Quantidade de jogos acertados Probabilidade de acerto (1 em) 1 14 5.536 2 13 198

Como apostar pela internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

Ser maior de 18 anos;

Possuir um CPF;

Ter um e-mail;

Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

Acesse o site: www.loteriasonline.caixa.gov.br

Informe os seus dados pessoais;

Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;

Conclua o preenchimento.

