Restaurantes, procedimentos estéticos e mais: gasto do público 40+ alavanca retomada do consumo

Em negócios próprios ou em cargos mais altos, homens e mulheres com mais de 40 anos possuem mais estabilidade financeira e se sentem à vontade, portanto, para adotar um perfil de gastos diferenciados de outras faixas etárias. Esses gastos incluem refeições fora de casa como jantares, por exemplo, mas também podem se estender aos itens de vestuário, como sapatos e bolsas, procedimentos estéticos e outros produtos e serviços mais distantes do escopo da primeira necessidade.

Uma pesquisa da Kantar mostra que no segundo trimestre de 2022 o consumo (em valores) de alimentos e bebidas cresceu 23,4% entre o público com 40 anos de idade ou mais na comparação com igual período de 2021. Nos últimos 12 meses encerrados em junho ante o período imediatamente anterior, a variação é de 13,2%.

Ambos os resultados são mais expressivos se comparados às faixas etárias de 30 a 39 anos e até 29 anos. No Brasil, esse crescimento foi de 33,6% no segundo trimestre deste ano ante o segundo trimestre do ano passado e de 22,3% nos últimos 12 meses terminados em junho.

Para o gerente sênior de consumo fora do lar da divisão Worldpanel da Kantar, Hudson Romano, esse resultado se deve ao fato de que o público sênior sofre menos com as flutuações de preço porque, em geral, são pessoas que já alcançaram certa estabilidade financeira e já não contam com tantos gastos se comparado a pessoas mais jovens.

Hudson Romano Gerente sênior da Kantar O jovem busca saciedade, busca prazer de outras formas, então são outros gastos. É tanto que, quando a gente analisa o que cada geração compra, observamos que os jovens com até 30 anos consomem muito mais os snacks, os sanduíches, balas e doces, enquanto o público mais velho nas compras fora de casa se volta mais para as refeições mesmo”

Além disso, existem algumas localidades em que esse consumo 40+ em alimentos e bebidas fora do lar se mostra mais evidente. De acordo com ele, se destacam nesse sentido São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste e Sul. “São Paulo contribuiu mais para esse crescimento e aí vemos o Nordeste logo em seguida, enquanto Sul e Rio de Janeiro estão em uma crescente mais lenta”.

Romano revela que São Paulo disparou 50% no consumo de alimentos e bebidas fora do lar entre os 40+. O Nordeste avançou 32%.

De acordo com o gerente sênior de consumo fora do lar da divisão Worldpanel da Kantar, a tendência é que o consumo 40+ continue se destacando. “Nos próximos anos a gente vai ver cada vez mais essa população sendo pilar da retomada do consumo, já que o público mais jovem ainda é muito mais influenciado pela própria situação econômica do País”.

Gastos com cuidados pessoais

Para além da alimentação fora do lar, essa faixa etária mais estabilizada financeiramente também tende a consumir outros produtos associados a questões estéticas e cuidados pessoais em geral, além do vestuário, de acordo com a avaliação do coordenador da Fundação Getúlio Vargas e presidente do Business, Marketing & Networking Institute (BMNI), Fernando Marchesini.

“Os produtos que eles consomem estão diretamente associados a questão da beleza, do empoderamento, principalmente quando falamos das mulheres, muitas delas acima dos 40 ocupam cargos mais elevados, então esse consumo se volta para roupas, calçados, perfumes, todo esse tipo de produto”, detalha Marchesini.

Ele também destaca o consumo de automóveis entre esse público. “Cresceu nos últimos anos e como essas pessoas tem essa estabilidade, elas conseguem adquirir produtos com um valor mais elevado, a exemplo dos imóveis e desses itens do setor automotivo”.

Questionado sobre as principais características desse público 40+ que têm alavancado o consumo no País, o coordenador da FGV detalha que se tratam muitas vezes de pessoas que, sobretudo após a pandemia, passaram a investir em negócios próprios. “Então são pessoas que alcançaram essa estabilidade por meio da própria empresa, dando resultado, empresas como as do setor de alimentação, que tiveram um crescimento absurdo nos últimos anos”.

“Enquanto isso, as pessoas mais jovens estão ainda se preparando mais, estão estudando, buscando conhecimento em diversas áreas para alcançar essa estabilidade”, arremata Marchesini.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE