Restaurantes no Ceará poderão ter até 10 pessoas por mesa a partir desta segunda (18)

Restaurantes no Ceará poderão receber, a partir desta segunda-feira (18), até dez pessoas por mesa. A mudança foi indicada em novo decreto com medidas de isolamento social do Governo do Estado, publicado neste sábado (16). Até este domingo (17), são permitidas no máximo oito pessoas por mesa.

O novo decreto também prevê ampliação do horário de funcionamento de restaurantes, que podem abrir das 8h às 3h, assim como as barracas de praia. Todos devem observar as regras de protocolos sanitários previstas para o setor de alimentação fora do lar.

A exceção fica para estabelecimentos localizados em shoppings, os quais podem funcionar a partir das 10h.

Medidas sanitárias

Conforme o texto, restaurantes e hotéis devem ainda restringir o atendimento a consumo no local ou para viagem, sem permitir que pessoas fiquem em pé. A medida vale inclusive na área de calçada do estabelecimento, a qual também não pode conter fila de espera.

No caso de haver fila, o Governo estipula a utilização de esperas eletrônicas. Além disso, a gestão estadual incentiva que os empreendimentos do setor busquem o Selo Lazer Seguro, emitido pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

Outras mudanças

Além dessas mudanças, o Governo do Estado liberou a presença do público em eventos esportivos profissionais de todas as modalidades a partir deste sábado (16). Até então, apenas jogos de futebol estavam autorizados a receber torcedores.

A capacidade de torcida liberada também mudou, passando de 10% a 30% do total, conforme antecipado pelo governador Camilo Santana (PT) nesta sexta-feira (15). A partir do próximo sábado (23), a liberação será ampliada para 50% da capacidade.

Os torcedores devem estar com esquema vacinal completo contra a Covid-19. Para tal, o interessado deve apresentar o cartão de vacinação contra o coronavírus ou registro das doses no aplicativo ConecteSUS, do Ministério da Saúde, junto a um documento oficial de identificação com foto.

Eventos sociais podem ter até 500 pessoas em locais abertos e 300 em áreas fechadas.

Já os eventos corporativos podem contar com até 700 participantes quando realizados em locais abertos, e 600 em ambientes fechados. Até este domingo, tais eventos podem ter 600 pessoas em ambientes abertos, e 500 em fechados.

O novo decreto estadual prevê, também, que:

Igrejas podem funcionar com capacidade total

Cinemas, shoppings e lojas de rua poderão ter até 80% da capacidade.

Veja o que segue até este domingo (17)

Restaurantes podem funcionar até as 2h, com até oito pessoas por mesa;

Academias podem funcionar de segunda-feira a domingo, de 5h30 às 22h30, desde que respeitado o agendamento individual e o limite de 60% da capacidade de clientes;

Hotéis e pousadas podem ocupar quartos e apartamentos com no máximo 3 adultos ou 2 adultos com 3 crianças; Restaurantes podem funcionar sem restrição de horário para hóspedes;

Escolas podem fazer a transição da modalidade de ensino híbrido para o ensino presencial integral. Porém, mantendo o híbrido ou o remoto para alunos que, por razões médicas comprovadas mediante a apresentação de atestado ou relatório, não possam retornar.

Apresentações musicais nas áreas comuns de condomínios podem ser realizadas por, no máximo, 2 profissionais, desde que seja uma iniciativa do próprio condomínio e não haja aglomerações ou contato entre moradores.