Restaurantes do Comida di Buteco têm aumento de até 70% nas vendas durante o evento

Realizado há 21 anos, o concurso Comida di Buteco 2021 teve início no último dia 30 de julho e segue até 29 de agosto. Por conta da pandemia, o festival precisou ser adiado e retorna com o inédito formato híbrido.

Além de eleger os melhores estabelecimentos, a divulgação do evento ainda contribui para o fluxo de vendas dos participantes, que chegam a ter incremento de até 70%. A edição conta com o apoio da Nacional Gás.

O Varandão da Vila, localizado na Parangaba, participa do concurso desde 2016 e foi o campeão da edição de 2018. Conforme a proprietária, Patrícia Ângela Ribeiro de Oliveira, o evento foi parte importante do desenvolvimento do bar.

Ela ressalta que, além do aumento das vendas, que chegou a 70% nos anos anteriores, o Comida di Buteco ajudou a família a melhorar aspectos como atendimento, limpeza, cardápio, entre outros.

"Esse ano, o concurso ainda está acontecendo e tudo é diferente, então ainda não conseguimos medir o impacto. Mas é notório o aumento no fluxo", afirma.

Patrícia ressalta que a escolha da data do evento foi oportuna, tendo em vista que as medidas de restrição estão mais flexibilizadas em Fortaleza, o que permite que as pessoas frequentem mais os locais.

Patrícia Ângela Ribeiro de Oliveira Proprietária do Varandão da Vila "Os nossos clientes gostam de estar presentes e essa é uma característica do boteco, estar presente. Muita gente ficou em casa durante a pandemia, então agora estão nos buscando mais, ligam pra fazer reserva, pra saber se tem mesa"

A proprietária do Varandão da Vila ainda detalha que, em períodos normais, o estabelecimento tem fluxo significativo apenas em alguns dias da semana, busca que passa a acontecer todos os dias durante o concurso. "Por isso essa diferença tão significativa", acrescenta.

Participante veterano

Outro participante do Comida di Buteco é o Bar O Camocim, no Centro. Participante do festival desde 2011, o estabelecimento já possui 25 anos de atividade.

Assim como Patrícia, José Romildo Sousa Silva, proprietário do O Camocim, também ressalta o impacto financeiro do concurso, bem como o desenvolvimento do negócio.

Nas edições anteriores, as vendas do estabelecimento cresceram de 60% a 70%. Até o momento, ele estima já haver um incremento de 40% este ano.

José Romildo Sousa Silva Proprietário do Bar O Camocim "Dá um diferença boa, porque o pessoal vê as bandeirinhas, a decoração e já percebe que tem coisas diferenciadas. Os patrocinadores também chegam junto, então ajuda muito os pequenos comerciantes"

Ele pontua que, durante a pandemia, O Camocim continuou funcionando através do delivery, mas que as vendas ainda permanecem abaixo do que era registrado em um período normal.

Apoio financeiro

O coordenador regional do Comida di Buteco, Elmo Santos, ressalta que, mesmo ainda enfrentando algumas restrições por conta da pandemia, a organização decidiu realizar o concurso no formato híbrido para dar fôlego financeiro e psicológico aos empreendedores.

"A gente entendeu que, depois de quatro adiamentos, se a gente não trouxesse esse alívio, teríamos muito menos bares para participar. Todo mundo estava psicologicamente abalado", pontua.

Além da possibilidade inédita de pedir os petiscos de casa, Santos ressalta que os protocolos sanitários estão sendo reforçados junto aos onze participantes de Fortaleza dessa edição.

Elmo Santos Coordenador regional do Comida di Buteco A gente já tem relatos de aumento de faturamento das casas desde que o concurso começou, tanto com pedidos presenciais quanto para retirada. Ao final, deveremos ter com mais precisão o impacto que alcançamos

Além da divulgação, esse ano o concurso está com a ação Salve os Butecos, que está angariando doações de consumidores e empresas, seja em dinheiro ou em produtos, para ajudar os participantes.

"A nossa meta é alcançar os R$ 3 milhões em ajuda com os parceiros. Por enquanto, já recebemos mais de R$ 2 milhões. No fim de tudo, vamos pegar o valor e dividir entre todos os bares participantes", detalha.

Confira os participantes:

Bar do Helano - Rua Carlos Vasconcelos, 2310, Joaquim Távora

Bar do Nem - Rua General Clarindo de Queiroz, 1745, lj 230, Mercado São Sebastião

Bar O Camocim - Rua Padre Mororó, 1012, Centro

Boteco da Dani - Rua Odete Pacheco, 87, São Gerardo

Brasil Colonial - Rua Antonio Augusto, 1572, Aldeota

Butequim do JC - Rua Padre Guerra, 2334, Parquelândia

Carneiro do Tércio - Rua Gonçalves Ledo, 1123, Aldeota

Sabor da Casa - Rua Joaquim Torres, 1051, Joaquim Távora

Toca do Peba - Rua Costa Mendes, 266, Bom Futuro

Varandão da Vila - Av. Osório de Paiva, 1617, Parangaba

