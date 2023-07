Reportagem do Diário do Nordeste é finalista do 6º Prêmio de Jornalismo da ABMES

Uma série de reportagens do Diário do Nordeste, escrita pela jornalista Bruna Damasceno, está entre as finalistas do 6º Prêmio de Jornalismo da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). Os 18 trabalhos selecionados foram anunciados na sexta-feira (7) e concorrem nas categorias nacional e regional, nas modalidades vídeo, áudio e escrito.

A primeira reportagem especial escrita por Damasceno e publicada na editoria Negócios mostra os caminhos para facilitar o ingresso dos mais pobres na economia digital e traz relatos de estudantes sobre como políticas públicas educacionais de Fortaleza transformaram suas realidades. Já a segunda reportagem dialoga com especialistas sobre a necessidade de ampliar a capacitação dos jovens para o ingresso no mercado do futuro.

Bruna Damasceno Repórter do Diário do Nordeste A reportagem finalista debate sobre os impactos positivos da educação de qualidade sobre a economia e o mercado de trabalho, além de ser um motor de mobilidade social para a população mais pobre. Fico feliz pelo reconhecimento".

A jornalista destaca ainda que o trabalho resulta do apoio e da edição de Germano Ribeiro, editor de Negócios, e de toda a equipe do núcleo, além da fotografia de Kid Jr. e da infografia de Louise Dutra.

A série do Diário do Nordeste concorre na categoria regional com outras duas reportagens escritas por Rone Carvalho, do Diário da Região, e Thayanne Magalhães Viana e Lucas França, do Tribuna Independente.

Os vencedores do prêmio serão revelados no dia 8 de agosto, em Brasília, em cerimônia especial de comemoração dos 41 anos da ABMES. Os três ganhadores na modalidade nacional receberão R$ 16 mil, cada. Já os vencedores da categoria regional levarão R$ 10,7 mil, cada.

O julgamento dos trabalhos será feito pelos integrantes da Academia Brasileira de Letras (ABL) Arnaldo Niskier, Marcos Vilaça e Merval Pereira.

O prêmio

Neste ano, foram inscritos 290 trabalhos para o prêmio. O número foi um recorde, segundo o diretor presidente da ABMES, Celso Niskier.

"Tivemos um número recorde de inscritos em um mesmo ano, com uma qualidade fenomenal, por vários veículos das mais diversas regiões do Brasil. [...] O objetivo do prêmio de disseminar o bom debate sobre as questões da educação está sendo atingido. A quantidade e a qualidade dos trabalhos demonstram esse objetivo. É uma edição histórica e tenho certeza de que os finalistas poderão, durante a cerimônia de premiação, demonstrar, mais uma vez, a importância do tema da educação", completou o gestor.

Finalistas do 6º Prêmio ABMES de Jornalismo

Categoria nacional

Escrito

Isabela Palhares e Paulo Saldaña / Folha de São Paulo

Reportagem: "Série: Desafio da formação docente no Brasil"

Paula Pimenta / Agência Senado

Reportagem: "Plano Nacional de Educação entra na reta final sem cumprir a maioria das metas"

Vicente Nunes / Correio Braziliense

Reportagem: "Série: Brasileiros no topo do mundo"

Vídeo

Fernanda Pereira Cruz / TV Brasil

Reportagem: "Fuga de cérebros, a diáspora de cientistas brasileiros"

Rogério Brandão de Carvalho e Flávia Soledade / TV Justiça

Reportagem: "Educação a distância no ensino superior"

Letícia Dias Fagundes e Juliana Tahamtani, Juliana Monaco e Vinicius Rodrigues / Instituto Mulheres Jornalistas

Reportagem: "Mapeamento nacional do ensino superior brasileiro"

Áudio

Rafael Silva Costa / Agência RádioWeb

Reportagem: "Diversidade: cresce o número de universitários acima de 40 anos"

Hebert Araújo e André Bezerra / Rádio CBN João Pessoa

Reportagem: "Saberes Indígenas"

Pablo Nogueira e Alessandra Mendes / Rádio Itatiaia

Reportagem: "Hora da revisão: lei de cotas completa 10 anos"

Categoria Regional

Escrito

Bruna Bezerra Damasceno Santos / Diário do Nordeste

Reportagem: "Como inserir os jovens de baixa renda no mercado de profissões do futuro"

Rone Fábio Carvalho Junior / Jornal Diário da Região

Reportagem: "EAD populariza ciência e faz brasileiros voltarem para sala de aula"

Thayanne Maria Monte Magalhães Viana e Lucas França / Tribuna Independente

Reportagem: "Moeda social criada em parceria com universidade impulsiona economia na periferia"

Vídeo

Zuila Frutuoso David Duarte, Larissa Maia, Claudia Richele, André Pereira, Elias Souto e Jardel Nunes / TV Cabo Branco

Reportagem: "Vida com autismo: Vencendo o preconceito através da educação"

Luan Diego Vosnhak, Marcos Espindola e Carolina Castro / NDTV Record TV

Reportagem: "O papel das universidades comunitárias no desenvolvimento educacional de SC"

Deivide Sacramento, Rogério Danielski e Denise de Medeiros / NSC TV

Reportagem: "Estudantes de engenharia modificam leitos para que pacientes consigam se recuperar em casa"

Áudio

Carla Tatiana Arantes de Aquino e Larissa Maia Lima / Rádio CBN Paraíba

Reportagem:"Educação rural e o poder de furar o mundo"

Marta Thaís Alencar Cosme, Suzana de Fátima Ribeiro da Silva Aires, Rosana Barros, Venilson Sousa, Clara Telles e Elenir Castro / Nossa Rádio Teresina 101,3 FM

Reportagem: "Tempo de aprender. nordestinos negros ou com deficiência protagonizam nas universidades do interior"

Marcos Andrei Meller / Rádio Peperi

Reportagem: "Universidades no Caminho da Inovação"

