Reijers planeja dobrar produção de flores no Ceará com auxílio de pequenos agricultores

A Reijers – maior produtora de flores do Brasil – planeja dobrar o cultivo no Ceará, em 2024. Para aumentar a produção, a empresa aposta na cooperação de pequenos agricultores cearenses. As informações foram dadas pelo CEO da companhia, Roberto Reijers, durante o IV Seminário AgroSetores do Ceará, em Fortaleza.

Veja também

“Nós estamos investindo em outras culturas e vamos começar a investir não apenas dentro da empresa, mas buscar produtores integrados para comprar deles e expandir mais rápido”, disse. O objetivo é chegar a um grupo de 30 pessoas até o fim deste ano.

“Conseguimos dobrar a nossa produção fazendo isso”, completou. Atualmente, o cultivo de flores da empresa no Ceará fica em São Benedito, na Serra da Ibiapaba. Segundo o empresário, a preferência será por produtores da região.

“Mas temos produtos como cactos e suculentas que poderão ser produzidas em qualquer região”, ponderou. O projeto conta com a parceria do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-CE) e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Faec) para identificar e capacitar os potenciais agricultores.

“Hoje, temos um produtor em fase de teste e devemos selecionar todos até o fim do ano. Para participar, é preciso ter uma área. Também estamos dialogando para conseguir uma linha de crédito pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB)”, afirmou.

Expansão no Norte e Nordeste

O CEO da Reijers explicou que a empresa está diversificando as culturas para ganhar mais mercado. "Para conseguirmos abastecer o Norte e o Nordeste, precisamos ter um leque maior", disse, destacando haver uma demanda por novidades no varejo.

Ele acrescentou que a ampliação do mix de produtos em supermercados, que agora estão intensificando as vendas de flores, abre novas possibilidades.