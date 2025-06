Rede Santa Branca celebra 39 anos promovendo semana de cuidados e ações gratuitas

A Rede de Farmácias Santa Branca completa 39 anos de história e cuidado com a saúde dos cearenses. Para marcar a data, a unidade da Cidade 2000 (Av. Central, 190) receberá, no dia 26 de junho, das 8h às 12h, um evento comemorativo aberto ao público, com música ao vivo, sorteio de brindes, café da manhã e serviços farmacêuticos.

Como parte da celebração, todas as unidades da rede oferecerão gratuitamente, entre os dias 23 e 30 de junho, um check-up farmacêutico com bioimpedância, verificação de glicemia, aferição de pressão arterial e calendário posológico. O atendimento será por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento.

Além disso, a farmácia estará com diversos produtos em promoção. Exames como Beta HCG e perfil lipídico, por exemplo, estarão com preços promocionais de R$ 35,99 e R$ 43, respectivamente.

Vice-presidente do Grupo Santa Branca, a farmacêutica Laura Paiva destaca que a campanha de aniversário reflete o compromisso com o bem-estar da comunidade. “Nossa história é feita com pessoas e para pessoas. Nada mais genuíno do que retribuir a confiança que recebemos oferecendo cuidado em forma de acolhimento, saúde e acesso”, afirma.

Ela também ressalta o perfil empreendedor e visionário que marca a trajetória da empresa. “Consolidamos uma rede que equilibra tradição e inovação, com novos modelos de negócio, serviços farmacêuticos avançados, marca própria e uma equipe qualificada que acredita no que faz”, pontua.

História da Farmácia Santa Branca

Fundada em 1986 pelo farmacêutico Maurício Filizola, a Rede Santa Branca soma hoje 21 lojas, três franquias, seis farmácias independentes associadas ao SB Conecta, uma distribuidora e um centro de distribuição. Presente em oito municípios cearenses, o grupo emprega mais de 200 colaboradores, sempre com foco em conforto, saúde e bem-estar.

Ao longo desses 39 anos, criação de um centro de distribuição, o nascimento das franquias e o surgimento dos consultórios farmacêuticos CONSULTvida foram marcos decisivos para consolidar a Santa Branca como referência regional em saúde e bem-estar.

“Chegar aos 39 anos é motivo de muito orgulho e, acima de tudo, de gratidão. Essa história só é possível porque temos pessoas que acreditam no nosso propósito de cuidar da saúde com respeito, acolhimento e compromisso”, resume o presidente Maurício Filizola.

Serviço

Aniversário da Rede Santa Branca – Evento Comemorativo

Data: 26 de junho, das 8h às 12h

Local: Unidade Cidade 2000 – Av. Central, 190

Programação: Música ao vivo, sorteio de brindes, café da manhã e serviços farmacêuticos

Ação promocional nas unidades

Período: 23 a 30 de junho

Local: Todas as unidades Santa Branca

Serviços: Check-up gratuito e exames com preço promocional

Atendimento por ordem de chegada

Contato:

(85) 3223-0000

www.farmaciasantabranca.com.br