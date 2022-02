Rede Globo vence ação e bloqueia compra de casa realizada com pix errado de R$ 318 mil

A Justiça do Rio de Janeiro bloqueou a compra de uma casa realizada pelo homem que recebeu um pix errado de R$ 318 mil da Rede Globo, feito ainda em dezembro do ano passado. Segundo a decisão do juiz, o homem se apropriou de uma quantia que não o pertencia.

Julgado na última segunda (21) pela 3ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o caso teve a decisão assinada pelo juiz titular Luiz Felipe Negrão.

Em justificativa sobre o dinheiro repassado, a emissora alegou que o depósito foi feito de forma errônea por uma falta de atualização nos dados do sistema financeiro.

Depósito errado

O repasse em dinheiro foi realizado no dia 27 de dezembro de 2021. Na ocasião, a Globo havia finalizado um acordo trabalhista com um ex-empregado e, por isso, fez o repasse. Entretanto, quem recebeu foi Marcos Antônio Rodrigues dos Santos, que não tinha vínculo nenhum com a emissora.

Logo em seguida, percebendo o erro, o contato com Marcos foi feito, mas ele já havia comprado uma casa no bairro Irajá, na zona Norte do Rio de Janeiro. Por conta disso, a ação pedia na Justiça o bloqueio de uso deste imóvel.

"Tendo em vista que existem provas documentais que acompanharam a petição inicial e respectiva emenda, no sentido de que o réu, efetivamente, se apropriou de uma quantia que não deveria ter recebido e, ainda, que antes da proposituura da ação foi procurado pela parte autora e se recusou a devolver a quantia em questão, sob a alegação de que adquirira um imóvel, é de se deferir tutela de urgência de natureza cautelar em favor da autora", definiu o juiz.

Além disso, também ficou determinado que a rede de TV passa a ser dona do apartamento até que se encerrem os recursos de defesa de Marco Antônio.

