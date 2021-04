Rede de pizzarias investe R$ 10 milhões em 10 novas lojas e fábrica de massas em Fortaleza

Considerado estratégico no plano de expansão da marca, o Ceará vai ganhar dez novas lojas da Domino's Pizza e uma fábrica de produção de massas artesanais até o próximo ano, com investimento de R$ 10 milhões. Cerca de 100 empregos diretos serão gerados com as novas operações.

Segundo a empresa, metade das lojas, que estão divididas igualmente entre unidades próprias e franquias, será inaugurada ainda este ano. Todas ficarão localizadas em Fortaleza, assim como a fábrica.

O diretor de expansão da Domino’s no Brasil, Gean Mark, detalha que Fortaleza foi escolhida pela marca como o ponto inicial do plano de expansão da empresa no Nordeste.

Gean Mark Diretor de expansão da Domino’s no Brasil "Quando elencamos as oportunidades na região Nordeste, constatamos que Fortaleza está comandando o crescimento, o que nos levou a começar a expansão no Nordeste pela capital cearense, que além da população local tem um alto fluxo flutuante".

Ele detalha que o objetivo é chegar a 70 lojas no Nordeste até 2023. Todo o investimento da fábrica e das lojas próprias será feito com recursos da própria Domino's. Fortaleza ainda contará com um escritório regional da empresa.

Fábrica começa a operar em agosto

A fábrica do Ceará será a segunda da marca no Brasil e irá produzir massas frescas e abertas à mão, suprindo a demanda crescente com a expansão da rede. Conforme previsão de Mark, o início da operação deve acontecer no segundo semestre deste ano, em agosto.

O executivo aponta que, inicialmente, a unidade vai abastecer as lojas da Capital. "Conforme inaugurarmos novas unidades em outros estados do Nordeste, vamos expandir a fábrica para atender às novas demandas", afirma.

"Todo o nosso processo é artesanal. As massas têm 48 horas de fermentação e são abertas à mão, uma a uma pelos nossos pizzaiolos. Quando olhamos nosso plano de crescimento para o Nordeste e, em especial, para o estado do Ceará, onde a gente já opera, faz todo sentido montar uma fábrica aqui em Fortaleza”, acrescenta Mark.

Ele ainda aponta a identificação do potencial de crescimento e boa oportunidades de negócio na região com a consolidação da cultura do delivery.

A Domino's já possui seis lojas em Fortaleza, que geram entre 50 e 60 empregos diretos.

