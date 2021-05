Receita Federal faz leilão com iPhones, barras de ouro e até cachaça em Fortaleza

O próximo leilão eletrônico da Receita Federal (RF) ocorre no próximo dia 2 de junho, mas os lances podem ser feitos a partir de segunda-feira (24), seguindo até 1º de junho. Em 48 lotes, há itens como artigos para próteses dentárias, cachaças, celulares, caminhões e até barras de ouro.

Nas remessas, há 32 iPhones, celulares da marca Apple, das gerações 11, 12 e 11 Pro Max. No lote 33, há quase 14 mil garrafas de cachaça empalhada. Há ainda materiais de informação, pranchas de surfe, relógios e mochilas.

Legenda: Mais de 14 mil cachaças foram apreendidas Foto: Receita Federal

Dentre os veículos leiloados, há caminhões e carro comercial leve.

As mercadorias se encontram armazenados na Inspetoria do Aeroporto Internacional Pinto Martins, Alfândega de Fortaleza (Mucuripe), Ceará Portos (Pecém), na Inspetoria do Porto de São Luís (MA), na Delegacia da Receita Federal em Juazeiro do Norte (CE) e na Delegacia da Receita Federal em Teresina (PI).

>> Veja a relação de todos os itens

Como participar do leilão

A Alfândega da Receita Federal do Brasil em Fortaleza recebe propostas de pessoas físicas e jurídicas a partir das 8h do dia 24 até as 18h do dia 1º de junho.

O Edital da Alfândega de Fortaleza é o de número 317900/001/2021. O leilão é eletrônico, acontece no e-Cac e dele só poderão participar pessoas físicas ou jurídicas portadoras de certificação digital.

O leilão propriamente dito será realizado no dia 2 de junho, às 10h. Mas só poderão participar da sessão de lances aqueles que tiverem apresentado proposta, na fase anterior do processo.

Serviço

Os lotes podem ser visitados entre 24 e 28 de maio, das 13h30 às 17h, mediante agendamento pelo e-mail: jbfilho@rfb.gov.br. As dúvidas poderão ser tiradas pelo telefone (85) 99156-6243 (João Batista).