Rastreamento veicular é opção acessível para manter veículos seguros

O furto de veículos é uma realidade alarmante no Ceará. De acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), 21 meios de transportes foram roubados por mês no período de janeiro a novembro de 2022. A crescente onda de crimes tem criado um sinal de alerta entre os proprietários no estado, levando muitos a procurar planos de seguro. No entanto, com o alto custo desses planos, muitos motoristas acabam desistindo. Nesse sentido, o rastreamento veicular se destaca como uma opção mais acessível para os donos.

Com a possibilidade de rastrear um automóvel em tempo real a partir de um serviço ativo por 24 horas, o investimento representa uma economia para o consumidor, além da segurança e expectativa da redução de risco de roubos ou furtos. Com o dispositivo já em seu automóvel, os proprietários podem acionar de imediato a empresa e diminuir possíveis danos que o bem possa sofrer.

Wagner Barbosa, proprietário da SOS Rastreamento 24h, empresa referência no segmento, ressalta a importância de aderir a esse tipo de serviço. "O rastreador é um dispositivo de segurança preventivo, onde o usuário consegue monitorar o veículo 24 horas por dia, o que diminui o risco de roubo e aumenta as chances de encontrar o patrimônio, caso ele seja roubado ou furtado. Além disso, o aplicativo disponibilizado monitora o percurso com alertas de ignição e outras vantagens".

De acordo com o proprietário, além da economia, fatores como a pouca burocracia têm atraído clientes. "Além de ser mais barato que o seguro, não temos trâmites contratuais. O cliente pode cancelar o serviço a qualquer momento (após um período de dois meses) sem pagar uma multa por isso", argumenta Wagner Barbosa.

Com 10 anos de mercado, o empreendimento se destaca por oferecer ao cliente um monitoramento e rastreamento 24 horas de carros, motos e outros veículos, com um aplicativo próprio que fornece informações minuto a minuto sobre o status do automóvel e equipe de recuperação atuando em parceria com as forças de segurança do estado. A empresa possui 40 mil clientes ativos nos estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pará. O serviço de rastreamento veicular tem mensalidades a partir de R$2 ao dia, taxa de instalação zero e não há contrato de fidelidade.

Mais informações:

Site: http://sosrastreamento.com

Entre em contato pelo WhatsApp

Central de Relacionamento: 08001909090

Instagram: https://www.instagram.com/sosrastreamento24hs/