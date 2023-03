Rastreamento de veículos é alternativa acessível para segurança de veículos

A possibilidade de monitorar em tempo real um automóvel em movimento é um recurso que tem atraído cada vez mais proprietários de veículos que buscam segurança para os bens. Nesse sentido, o serviço de rastreamento de veículos com equipe de recuperação tem se mostrado uma alternativa com benefícios econômicos significativos.

Uma das razões pelas quais o rastreamento veicular representa economia para o consumidor é a expectativa de redução do risco de roubo. Com um dispositivo de rastreamento instalado no veículo, os proprietários podem alertar imediatamente à empresa, que poderá acionar equipes de recuperação e, assim, reduzir a probabilidade de danos e perda de propriedade.

“A partir do momento em que o veículo é furtado ou roubado, o cliente liga em nossa central 24 horas que é própria, acionamos a nossa equipe de recuperação, que também é própria, e, no tempo médio de 30 minutos, recuperamos o bem”, explica Rubens Júnior, gerente comercial da SOS Rastreamento 24 horas. Em alguns casos, forças de segurança também são acionadas para que as medidas legais sejam tomadas.

De acordo com o gestor, além da economia, fatores como aumento da criminalidade tem impulsionado o crescimento de clientes que buscam o rastreamento veicular como medida de segurança. “No último ano, observamos que a criminalidade tem aumentado, assim como o número de roubos e furtos. Com isso, o valor do seguro aumenta e fica difícil um pai e mãe de família conseguirem arcar com esse custo extra. Observamos que o consumidor tem procurado o rastreamento como uma forma segura e eficaz”, argumenta Rubens Júnior.

Todos os tipos de veículos podem ser rastreados, de acordo com o gerente comercial, inclusive frotas de veículos. Empresas que precisam do serviço podem monitorar em tempo real a localização dos automóveis, o que melhora a eficiência da frota, reduzindo o tempo de inatividade e os custos de manutenção.

SOS Rastreamento 24 horas

Com 10 anos de mercado, a SOS Rastreamento 24 horas possui 40 mil clientes ativos nos estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pará. O serviço de rastreamento veicular tem mensalidades a partir de R$2 ao dia, taxa de instalação zero e não há contrato de fidelidade. Para saber mais clique aqui.