Rádios, CDs e obras de arte: itens de colecionadores ficam até 7 vezes mais caros após valorização

Na casa do fotojornalista José Leomar, de 58 anos, rádios, câmeras, chaveiros e vários objetos que memoram outros tempos se acumulam em caixas simplesmente por falta de espaço para expor. A coleção de mais de 300 itens vem sendo formada há 18 anos, e ele calcula que o investimento total já ultrapassa os R$ 100 mil.

Segundo ele, uma radiola comprada por R$ 500 há 15 anos custa hoje por volta de R$ 3.500 (valorização de 600%) e um telégrafo comprado por volta da mesma época por R$ 900 já chega aos R$ 4.000 (valorização de 344,4%) nos preços de hoje.

É difícil prever exatamente quanto o mercado de colecionadores movimenta e até mesmo quantos colecionadores existem no Ceará ou no Brasil. Eles se dividem nas mais diversas coleções, desde tampinhas de garrafa até caras obras de arte e carros de época.

O preço dos colecionáveis também varia de acordo com a procura, grau de conservação do objeto e raridade. A base de exemplo, a moeda brasileira mais rara é a de 6400 reis, que chegou a ser vendida por US$ 500 mil (equivalente a R$ 2,6 milhões) em leilão.

Seja por razões afetivas ou pelo desejo de preservar a história, colecionadores chegam a fazer investimentos mensais para constituir acervo. Eles se reúnem em grupos online e reuniões presenciais para vender, trocar e comprar itens.

Preservar a história

O sonho de José Leomar é expor sua coleção em um museu ambulante, que possa circular em escolas e mostrar para crianças objetos que já não estão mais no cotidiano. Ele reconhece que já foi um acumulador compulsivo, mas hoje sua coleção se baseia sobretudo na história da comunicação.

José Leomar fotojornalista e colecionador Tenho câmeras desde às analógicas às digitais, rádios, chaveiros, tenho alguns objetos ligados a ferrovia. Tenho telégrafo, algumas revistas históricas. Tenho uma roca, que é uma roda de tear manual usada pelos escravos para fazer rede e punho de madeira

Ele conta que chegava a gastar entre R$ 800 e R$ 900 por mês em compras para coleção, mas que deu uma pausa nos investimentos nos últimos meses. Ele calcula que deve ter investido R$ 105 mil até o momento em sua coleção, que inclui por volta de 100 câmeras, 15 rádios, 90 chaveiros e 100 discos de vinil.

Legenda: Leomar coleciona itens históricos Foto: Kid Júnior

A coleção é menor porque cerca de 80 rádios foram vendidos para compor o acervo da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert).

Segundo ele, o item mais caro comprado por ele foi um telégrafo de 1984, um aparelho utilizado para comunicação morse entre militares, há 10 anos. À época, o item custou R$ 1.800.

Numismática

Um dos ramos mais estruturados do colecionismo é a numismática, que estuda moedas, cédulas e medalhas. No Brasil, a Sociedade Numismática Brasileira (SNB) é a maior da América Latina, existente desde 1904.

Conforme o diretor social de divulgação da SNB, Oswaldo Martins Rodrigues, a sociedade possui quase mil membros, com representantes em todos os estados e em vários países, especialmente da América Latina.

“Uma parte do funcionamento é deixar aberta a biblioteca 3.300 livros especiais só sobre numismática. Também temos atividades presenciais na quarta-feira e sábado para facilitar o encontro de sócios, fazer trocas. Nós produzimos uma série de palestras que transmitimos pela internet e a cada trimestre nós temos um encontro especial de numismática que tem sido em São Paulo”, detalha.

Ele considera difícil prever quanto a numismática movimenta no Brasil, mas estima que existem por volta de 10 mil colecionadores da numismática no país. Se for considerar colecionadores no geral, com todas as diversas coleções, ele chuta que esse número seja 4 a 5 vezes maior.

“Não dá para ter uma ideia porque não existe uma contabilização desses valores. Um encontro de numismática tem uma feira de comerciantes, mas nenhum deles vai dizer o quanto que ele ganhou porque é uma informação comercial”, explica.

Segundo ele, a numismática movimenta muito mais do que apenas a venda das peças.

Oswaldo Martins Rodrigues diretor social de divulgação da SNB Existe um movimento bastante importante. Para ter um evento em São Paulo com 50 comerciantes e centenas e centenas de colecionadores, ele encheu quartos de hotel, gerou compra de passagens de avião. O colecionismo movimenta muito mais do que a venda das peças, mas as pessoas se mobilizam para encontros".

Há um grupo específico de numismática no Ceará, a Sociedade Numismática e Filatélica Cearense (SNFC). De acordo com o vice-presidente do grupo, Flávio Brazil, a sociedade foi fundada em 1935 e chegou a ter 400 sócios, mas hoje só possui 30.

“Nossa sociedade não tem fins lucrativos. Ela na verdade agrega mesmo o aspecto cultural. Porque quem conserva esse material conserva um pouco da nossa história”, defende.

Hoje os encontros da sociedade ocorrem aos domingos, na loja Flávio Automóveis. Nesse momento, sócios se encontram para trocarem, comprarem e venderem moedas e cédulas.

Apego à memória

O empresário Marcelo Aragão, de 57 anos, começou a colecionar obras de arte e LPs por um apego estético e emocional. Em seu apartamento, cerca de 80 telas estão expostas nas paredes, fora as que estão guardadas em caixas.

“Dos quadros, eu tenho em torno de 850 telas, entre pinturas de acrílico, óleo e papeis. De CDs, tenho em torno de uns 600, LPs eu tenho em torno de uns 400. O grande problema é espaço para que possa guardar esse pequeno acervo”, conta.

Foto: Kid Júnior

Ele não sabe estimar quanto já gastou em sua coleção e nem se preocupa com o quanto ela vale hoje, já que não as compra com objetivo especulativo. A obra mais cara foi um quadro comprado por R$ 6 mil, em um leilão em 2019.

Marcelo Aragão empresário e colecionador Tem gente que diz que [algum item da coleção] está valendo 80 mil. Penso ‘como, se eu comprei por um valor tão insignificante no leilão?’ Para mim não faz diferença".

Seu sonho é montar uma galeria para exibir todo o acervo. Ele não planeja vender nenhum dos objetos comprados ao longo dos últimos 10 anos.

Do ídolo à coleção

O estudante de mestrado Gabriel Monteiro, de 25 anos, foi fã muito antes de se tornar colecionador. Ele possui em torno de 650 CDs e entre 130 e 150 vinis e toda a sua coleção é voltada para sua maior paixão: a música.

Seu primeiro item da coleção foi comprado em 2010, quando a cantora Miley Cyrus lançou uma edição deluxe do álbum Can’t Be Tamed. A partir daí, ele começou a buscar toda a discografia dessa e de outros artistas do qual ele é fã.

Legenda: Gabriel coleciona itens ligados a música pop Foto: Arquivo pessoal

“Tem um single da Hannah Montana que eu fui conseguir em 2019 e eu procurava desde 2010. Tem o Sex Book, da Madonna, que é o livro erótico que ela lançou em 1992 com o álbum Erotica dela, e é um livro que tem vários ensaios, que teve um grande impacto na carreira da Madonna. Ele é bem raro e bem caro, eu demorei muito para conseguir”, narra.

Gabriel conta que itens comprados por ele tiveram valorização de até 200% ao longo dos anos. “Tem o vinil do Bangers, da Miley, que eu comprei na época na pré-venda na loja oficial por R$ 100 e poucos e hoje ele vale R$ 1500, R$ 2000”, diz.

“Eu penso em vender itens da minha coleção, eu já vendi alguns poucos. Ano passado eu vendi dois vinis da Banda Uó. O [álbum] Motel eu comprei por R$ 70 em 2012 e o [álbum] Catraca comprei por R$ 40. Juntando os dois gastei em torno de R$ 110 e vendi os dois por R$ 400, e isso porque queria vender logo, podia ter vendido por mais”, conta.

Ele calcula que gasta em média R$ 300 por mês na manutenção de sua coleção, seja comprando pela internet ou visitando sebos para encontrar itens que ele ainda não possua.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil