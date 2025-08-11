Quina 6797 acumula e prêmio chega a R$ 1.3 milhão; veja como apostar
Cinco apostas do Ceará tiveram quatro acertos e foram premiadas
Ninguém acertou as dezenas do concurso 6797 da Quina, sorteado na noite desta segunda-feira (11), e o prêmio acumulou e chegou a R$ 1.3 milhão.
No Ceará, cinco apostas, duas de Fortaleza, uma de Crateús, São Gonçalo do Amarante e Sobral acertaram quatro dezenas, e levaram R$ 2.113,14 cada. Todas foram feitas na modalidade simples. Outros 183 jogos também acertaram.
O próximo sorteio será realizado na terça-feira (12), com as apostas podendo serem feitas até as 19h do mesmo dia.
Resultado da Quina 6797
05-17-18-20-45
Resumo do sorteio
Como apostar na Quina
As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.
Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados
|Nº Jogados
|Valor da Aposta
|Chance de Acerto
|5
|R$ 3,00
|24.040.016
|6
|R$ 15,00
|4.006.669
|7
|R$ 52,50
|1.144.763
|8
|R$ 140,00
|429.286
|9
|R$ 315,00
|190.794
|10
|R$ 630,00
|95.396
|11
|R$ 1.155,00
|52.035
|12
|R$ 1.980,00
|30.354
|13
|R$ 3.217,50
|18.679
|14
|R$ 5.005,00
|12.008
|15
|R$ 7.507,50
|8.005
São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:
- 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
- 15% entre quem acertou 4;
- 10% entre quem acertou 3;
- 10% entre quem acertou 2.
Qual o valor da Quina?
A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.