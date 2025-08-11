Diário do Nordeste
Quina 6797 acumula e prêmio chega a R$ 1.3 milhão; veja como apostar

Cinco apostas do Ceará tiveram quatro acertos e foram premiadas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Papeleta da Quina
Legenda: O próximo sorteio será realizado na terça-feira (12)
Foto: Hans Elmo / Shutterstock

Ninguém acertou as dezenas do concurso 6797 da Quina, sorteado na noite desta segunda-feira (11), e o prêmio acumulou e chegou a R$ 1.3 milhão.

No Ceará, cinco apostas, duas de Fortaleza, uma de Crateús, São Gonçalo do Amarante e Sobral acertaram quatro dezenas, e levaram R$ 2.113,14 cada. Todas foram feitas na modalidade simples. Outros 183 jogos também acertaram. 

O próximo sorteio será realizado na terça-feira (12), com as apostas podendo serem feitas até as 19h do mesmo dia.

Resultado da Quina 6797

05-17-18-20-45

Resumo do sorteio

5 acertos
Nenhuma aposta ganhadora
4 acertos
183 apostas ganhadoras, R$ 2.113,14
3 acertos
4.604 apostas ganhadoras, R$ 55,99
2 acertos
79.564 apostas ganhadoras, R$ 3,24

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
5 R$ 3,00 24.040.016
6 R$ 15,00 4.006.669
7 R$ 52,50 1.144.763
8 R$ 140,00 429.286
9 R$ 315,00 190.794
10 R$ 630,00 95.396
11 R$ 1.155,00 52.035
12 R$ 1.980,00 30.354
13 R$ 3.217,50 18.679
14 R$ 5.005,00 12.008
15 R$ 7.507,50 8.005
 

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

  • 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
  • 15% entre quem acertou 4;
  • 10% entre quem acertou 3;
  • 10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

