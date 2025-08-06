Quatro apostas levam prêmio da Lotofácil 3462; veja quando será o próximo sorteio

Quatro apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3462 do sorteio da Lotofácil, realizado na noite dessa quarta-feira (6). Cada uma delas levou o prêmio de R$ 1.117.843,62. Para o próximo sorteio o valor está em R$ 1.800.000,00.

As cidades com apostas ganhadoras:

Joinville (SC);

Guarulhos (SP);

Feira de Santana (BA);

São Paulo (SP).

No Ceará, seis apostas acertaram 14 dezenas e foram premiadas, sendo quatro delas em Fortaleza, com uma sendo feita na modalidade de bolão, que ganhou R$5.723,10. As outras duas foram para o interior do estado, nos municípios de Barbalha e Tabuleiro do Norte, com cada uma delas levando o prêmio de R$ 1.907,70. Ao todo, 344 apostas acertaram.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta quinta-feira (7), data de sua realização, em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Veja o resultado do Concurso 3462 da Lotofácil

01-02-09-10-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-25

Resumo do sorteio

15 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 1.117.843,62

14 acertos

344 apostas ganhadoras, R$ 1.907,70

13 acertos

13.050 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos

162.791 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos

920.363 apostas ganhadoras, R$ 7

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 48,00 204.298 17 R$ 408,00 24.035 18 R$ 2.448,00 4.006 19 R$ 11.628,00 843 20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.