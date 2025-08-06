Quatro apostas levam prêmio da Lotofácil 3462; veja quando será o próximo sorteio
Seis apostas do Ceará acertaram 14 dezenas
Quatro apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3462 do sorteio da Lotofácil, realizado na noite dessa quarta-feira (6). Cada uma delas levou o prêmio de R$ 1.117.843,62. Para o próximo sorteio o valor está em R$ 1.800.000,00.
As cidades com apostas ganhadoras:
- Joinville (SC);
- Guarulhos (SP);
- Feira de Santana (BA);
- São Paulo (SP).
No Ceará, seis apostas acertaram 14 dezenas e foram premiadas, sendo quatro delas em Fortaleza, com uma sendo feita na modalidade de bolão, que ganhou R$5.723,10. As outras duas foram para o interior do estado, nos municípios de Barbalha e Tabuleiro do Norte, com cada uma delas levando o prêmio de R$ 1.907,70. Ao todo, 344 apostas acertaram.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta quinta-feira (7), data de sua realização, em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
Veja o resultado do Concurso 3462 da Lotofácil
01-02-09-10-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-25
Resumo do sorteio
15 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 1.117.843,62
14 acertos
344 apostas ganhadoras, R$ 1.907,70
13 acertos
13.050 apostas ganhadoras, R$ 35
12 acertos
162.791 apostas ganhadoras, R$ 14
11 acertos
920.363 apostas ganhadoras, R$ 7
Entenda como jogar na Lotofácil
As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.
O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.
Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados
|Nº Jogados
|Valor da Aposta
|Chance de Acerto
|15
|R$ 3,50
|3.268.760
|16
|R$ 48,00
|204.298
|17
|R$ 408,00
|24.035
|18
|R$ 2.448,00
|4.006
|19
|R$ 11.628,00
|843
|20
|R$ 46.512,00
|211
Qual o valor da aposta na Lotofácil
A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.
Com quantos números ganha na Lotofácil
Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.