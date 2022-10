Quais os desafios de Elmano de Freitas na economia cearense? Veja 4 pontos

Dois dias após sair vitorioso em primeiro turno da disputa pelo mais alto cargo do executivo cearense, o governador eleito Elmano de Freitas (PT) já sabe quais marcas ele quer que a sua gestão deixe na economia cearense. De acordo com ele, a sua passagem pelo Palácio da Abolição deve ser fortemente pautada pelo investimento privado como estratégia para desenvolver o Ceará nos próximos anos.

“Eu acho que a marca é a garantia de investimentos muito fortes do setor privado no Ceará, gerar as condições para que os investimentos que estão se colocando para o Estado se confirmem para termos uma nova economia no Ceará”, disse Elmano de Freitas em visita ao Sistema Verdes Mares nessa segunda-feira (3). Ele frisou que objetiva “uma ação ofensiva na atração de investimento internacional”.

Áreas estratégicas

A ideia é que a nova economia cearense seja baseada nos setores de energias renováveis e tecnologia da informação, bem como nas cadeias mais tradicionais, a exemplo do turismo e da agropecuária, em linha com o planejamento econômico desenvolvido ao longo do governo de Camilo Santana (PT) e continuado pela atual governadora, Izolda Cela. “São quatro setores que nós consideramos estratégicos”, reforçou Elmano.

O governador eleito também reforçou o peso estratégico que equipamentos como o Porto do Pecém e a Zona de Processamento e Exportação possuem: “um diferencial do Ceará ante os outros estados brasileiros”, portanto “é preciso aproveitá-los para atrair investimento privado”.

Equilíbrio fiscal e PIB

Reforçando um dos pontos de seu plano de governo, Elmano de Freitas destacou o compromisso de manter o equilíbrio fiscal do Ceará. “Queremos manter o Estado equilibrado, mas com um volume maior de investimento do setor privado, gerando uma quantidade de empregos bem maior do que a que o Ceará já possui”.

Elmano de Freitas Governador eleito do Ceará Nós estamos falando talvez de nos próximos anos dobrar o PIB do Ceará, então nós vamos começar a dar passos nesse sentido”.

Desafios

O Diário do Nordeste também consultou economistas para entender quais os desafios do novo governador na economia. Os especialistas apontaram:

Geração de emprego;

Fortalecimento da indústria;

Garantia do equilíbrio fiscal - com destaque para a capacidade de combater a pobreza;

Manutenção da agenda de investimentos.

Para a presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), Silvana Parente, garantir o equilíbrio fiscal, recompondo as quedas de arrecadação com combustíveis e energia elétrica, é um dos desafios de Elmano de Freitas na gestão máxima do Ceará.

Para a economista, vencer esse desafio passa pela ampliação da capacidade do Ceará de fazer parcerias público-privadas.

“Um dos desafios é como recompor a queda de ICMS dos combustíveis e energia elétrica, ampliando a capacidade de investimento do Estado com parcerias público-privadas, com captação de recursos, priorizarndo investimentos estratégicos nas áreas econômica e social”, detalha Silvana Parente. Ela também fala na criação de uma agência de fomento para captar recursos e ativar pequenos negócios.

Silvana acredita que a garantia do equilíbrio fiscal é um passo importante para viabilizar uma solução para outros dois desafios, que na avaliação dela são gerar trabalho e recuperar a indústria.

“São vários os desafios na área econômica que o novo governador vai enfrentar. Ao meu ver, o primeiro deles é a recuperação da indústria, apoiando a inovação e a inserção sustentável da indústria cearense, tanto a mais tradicional como a viabilização das cadeias emergentes”, diz Silvana.

“Para isso, ele terá que avançar nas estratégias em curso, em parceria com setor privado, academia e entidades de apoio”, ressalta Silvana.

O outro desafio, na avaliação dela, é gerar emprego, efetuando a inclusão produtiva de mais da metade da população cearense “que está fora dos circuitos econômicos formais”.

“O Governo do Ceará vai precisar estruturar um novo sistema para apoiar a economia popular e solidária, fazer parcerias com as prefeituras e organizações sociais”, disse, frisando a importância de fortalecer os pequenos negócios e de iniciativas na área de insegurança alimentar. “Desconcentrar a economia, gerar trabalho e reduzir a pobreza”, destacou Silvana Parente.

Manutenção da agenda de investimento

Para o economista Alex Araújo, a agenda econômica do Ceará não se distancia muito da nacional e, portanto, os desafios locais se assemelham aos desafios do Brasil.

Ele ressalta, entre os principais pontos que devem ter um olhar apurado do governador eleito, o mercado de trabalho, a questão fiscal - com destaque para o abalo sofrido pelo Fundo de Combate à Pobreza (Fecop) e a manutenção da agenda de investimentos no Ceará.

“Apesar do crescimento do mercado de trabalho neste ano, boa parte desses empregos são precários. A outra questão é em relação ao enfrentamento da pobreza, levando em consideração que Fecop foi muito afetado. Isso remete à questão fiscal, inclusive o governo Izolda reclama muito essa perda de arrecadação porque não houve recomposição”, explica Araújo.

O economista também destacou a importância de manter a agenda de investimentos do Estado e avalia que o momento é muito favorável para o fortalecimento de setores estratégicos, como a geração renovável.

“A pandemia acelerou a transição energética e a primeira fase dessa transição passa pela geração de fontes alternativas como preparação para produzir hidrogênio verde, temos também o novo marco do saneamento no Cariri, então são muitas empresas vindo para o Ceará, uma agenda intensiva de investimentos de grande impacto”, diz.

Ele arremata que, diante das oportunidades que tornam o cenário positivo para essa atração de investimentos, “um governo amigável para esse tipo de negócio tende a ter muito sucesso”.

