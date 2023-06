Puro.Açaí reformula marca e planeja expansão por todo o país

A rede de franquias Puro.Açaí anunciou uma mudança no posicionamento da sua marca, que passa a focar em uma comunicação mais limpa e próxima do seu produto e público-alvo. A reformulação, que também visa o retrofit das lojas, é uma das estratégias da empresa que mira a expansão por todo o país. De acordo com Ana Paula, CEO da rede, com a mudança, a marca e o design das lojas passaram a adotar elementos mais naturais.

O projeto visa melhorias que vão além de uma nova fachada e uma nova marca, trazendo para as lojas atualizações que se adequam ao cliente atual da franquia. “Com o uso de elementos mais naturais, locais ‘instagramáveis’ mais propícios para a criação de imagens e fotos de momentos importantes da vida de nossos clientes, nós buscamos oferecer mais aconchego ao nosso público, um dos propósitos da marca desde a sua fundação”, detalha a CEO.

Atualmente com 49 lojas em 12 cidades do país, a Puro.Açaí planeja expandir ainda mais a rede para aumentar a presença no Norte e Nordeste, onde sua presença já forte e consolidada. Para garantir a qualidade, a empresa mantém uma fazenda de 1.200 hectares no Pará com mais de 600.000 pés de açaí.

Legenda: A empresa possui fazenda no estado do Pará Foto: Divulgação

“Nossa rede de franqueados conta com uma segurança maior no produto que está oferecendo ao seu consumidor final. Nosso açaí é totalmente produzido por nós, com um acompanhamento desde a plantação, colheita, produção e distribuição, além de ser o mais puro oferecido no mercado, que mais se aproxima do açaí paraense” garante o idealizador e presidente da marca Franklin dos Santos.

Com essa estrutura, a marca percebeu que tem o potencial para atender mais uma demanda do mercado. Em redes de supermercados e lojas de conveniência, a Puro.Açaí conta com produtos que levam a fórmula e qualidade da empresa. Os itens também estão disponíveis nas lojas da própria rede.

Legenda: Produtos da Linha Soft da marca Foto: Divulgação



Com uma marca já consolidada no mercado e reconhecida pelo público, a Puro.Açaí se fortalece conforme as lojas vão abrindo em locais que condizem com a persona do negócio. “As pessoas se identificam com as possibilidades que o nosso produto oferece e o público que frequenta as nossas lojas, o que associa e reforça cada vez mais o nome Puro.Açaí a um produto de qualidade para todos os momentos, além de garantir a satisfação e o retorno rápido aos nossos franqueados” afirma a CEO da empresa.

Serviço

Puro.Açaí

Site: https://redepuroacai.com/

Whatsaap: (85) 3182-2317

@puro.acaioficial