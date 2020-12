Protekseg, empresa cearense que atua no controle de acessos, projeta crescimento para 2021

A Protekseg, empresa cearense que atua no controle de acessos, vai fechar o ano de 2020 com um acréscimo de 100% no quadro de colaboradores dos setores de suporte técnico, manutenção e comercial. Para 2021, a empresa projeta um crescimento de 20% no faturamento.

De acordo com o gerente administrativo-financeiro da empresa, Rodrigo Costa, a expansão se deve à solução ofertada pela empresa que gerencia o acesso de funcionários e prestadores de serviços de grandes empreendimentos no Ceará, reduzindo custos com horas extras e passivos trabalhistas. “Nossa solução permite a integração de vários setores, como portaria, RH e TI. Isso traz segurança e permite que a empresa tenha o conhecimento de quem realmente precisa estar circulando nesses locais”, explica.

A solução oferecida pela empresa tem ainda a funcionalidade de garantir o controle de reentrada aos empreendimentos, acesso a refeitório e gestão de pessoas, tudo integrado com os principais fabricantes de equipamentos de segurança física e patrimonial do mercado.

Para abrigar o crescimento do time, a Protekseg se mudou para o oitavo andar da Torre Comercial Santos Dumont, no bairro Aldeota. “Queremos oferecer o melhor atendimento para nossos clientes, com uma sede moderna e com um time pronto e capacitado para oferecer um serviço diferenciado”, afirma Rodrigo.

A Protekseg atua há 11 anos na gestão de acesso de pessoas e veículos por meio de equipamentos como catracas e cancelas. É a empresa cearense líder no mercado. Está em 80% dos prédios comerciais de Fortaleza e nas maiores indústrias e empresas do estado.