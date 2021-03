Prorrogado prazo para editais do Projeto São José IV a agricultores e artesãos

O prazo para participar dos editais de acesso ao mercado e de inclusão produtiva do Projeto São José IV, que atende agricultores e artesãos da zona rural, foi prorrogado até o dia 28 de abril. A previsão é que o PSJ IV invista U$S 68,79 milhões em projetos produtivos nos próximos cinco anos, em um acordo de empréstimo entre Governo do Ceará e Banco Mundial.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, com a prorrogação as Organizações da Agricultura Familiar terão mais tempo para finalizar o envio das informações requisitadas pelo Sistema de Cadastro de Manifestação de Interesse, já que muitas têm dificuldades de acesso à internet em comunidades rurais.

“Hoje, o Projeto São José representa um dos principais indutores econômicos do interior cearense, com grande parte dos municípios do Estado encontrando nos setores de serviço e da agropecuária os seus principais pilares econômicos e de fontes de renda e arrecadação”, frisa De Assis Diniz, secretário de Desenvolvimento Agrário.

Mudanças no calendário

Com a prorrogação, o calendário dos editais sofre mudanças. A etapa de avaliação de campo e análise de e análise das manifestações de interesse pelo Comitê de Análise e Elegibilidade acontece entre 17 de maio e 14 de junho. Já o resultado premilinar deve sair no dia 15 de junho.

Entre os dias 16 e 22 de julho, acontece o período de interposição de análise de recursos. Por isso, o resultado final está previsto para ser divulgado no dia 30 de julho.

Oportunidade para artesãos

Além de agricultores, podem também participar dos editais do projeto, artesãos e artesãs que moram na zona rural.

"Os artesãos participaram de capacitações para alinhar melhor e ter explanação do que é o projeto e do que está disponível. É o Governo do Estado ajudando os artesãos e os agricultores da zona rural, que precisam desse suporte financeiro”, reforça a primeira-dama do Ceará, Onélia Santana.

Os editais

O edital de acesso ao mercado deve fornecer condições necessárias para que as Organizações criem planos de negócios, com a expansão de vendas e de novos nichos.

Já a segunda publicação, de inclusão produtiva, pretende trabalhar com grupos prioritários, como indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, mulheres, jovens e povos de comunidades tradicionais, para que superem as vulnerabilidades econômicas.