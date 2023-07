Projeto oferta passagem gratuita para consumidores do Centro; veja regras

Os consumidores que realizam compras no Centro de Fortaleza podem ganhar, a partir desta quarta-feira (5), passagem de retorno gratuita no transporte público da Capital e da Região Metropolitana. A cada compra de, no mínimo, R$ 250 realizada em um estabelecimento participante da ação, o cliente recebe um crédito de R$ 4,50 no Bilhete Único ou no vale-transporte.

O benefício, fruto de parceria entre a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), não é acumulativo, ou seja: é necessário que esse valor seja gasto em somente uma loja e em um mesmo dia.

Também não é possível ganhar mais de uma passagem por dia, pois o limite nesse período é de um passe para cada CPF.

Segundo o presidente da instituição varejista, Assis Cavalcante, o programa visa "trazer as pessoas de volta para o Centro e gerar mais renda", aquecendo o comércio do local, gerando mais empregos e abertura de lojas.

50 lojas credenciadas

Assis Cavalcante explica que o benefício pode ser adquirido de segunda a segunda nas 50 lojas credenciadas no programa, que estão identificadas por um adesivo.

"[Com] Esse sistema que o Sindiônibus colocou no computador da loja [o crédito] em 10 minutos está na catraca do ônibus e ele [consumidor] vai poder voltar pra casa sem pagar. Vai ser imputado pelo CPF no passcard como também no Bilhete Único não só de Fortaleza, mas da Região Metropolitana", destacou Assis Cavalcante.

Conforme dados do Sindiônibus, o Centro de Fortaleza tem fluxo de cerca de 147 mil usuários de ônibus aos sábados, e pouco mais de 51 mil aos domingos. Nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, esse número salta para 260 mil passageiros pagantes registrados.

