Projeto de inclusão produtiva da Descomplica auxilia empresas em metas de ESG

O comprometimento das empresas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) é mais do que uma simples tendência. É uma necessidade fundamental em um mundo que enfrenta desafios socioambientais crescentes. Conectada com o quarto objetivo, que visa garantir uma educação de qualidade para todos, a Descomplica Empresas criou o projeto “Chegou a minha vez”, que oferece bolsas de estudos do curso preparatório da Descomplica para a prova do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Em 2022, 46,8% da população de 25 anos ou mais (população economicamente ativa) de idade não tinham o ensino básico completo (PNAD 2022). De acordo com Ricardo Araújo, diretor comercial B2B da Descomplica, o Chegou a Minha vez também se conecta ao objetivo de Trabalho digno e Crescimento econômico, pois, ao conquistar o diploma do ensino médio, os beneficiários têm acesso a um novo leque de oportunidades de emprego e aumento de renda. O programa possibilita a conquista do diploma do ensino médio a quem, por algum motivo, teve que abandonar os estudos.

Empresas parceiras podem investir em uma determinada cota, que dá direito a uma quantidade de bolsas. A cada duas bolsas patrocinadas, a Descomplica Social presenteia o programa com uma bolsa a mais. “Qualquer empresa pode participar do programa. As bolsas de estudos oferecidas podem beneficiar tanto colaboradores internos sem ensino médio, quanto o público geral, por exemplo, a população de uma região impactada por uma unidade da empresa”, afirma Ricardo Araújo.

O executivo acredita que a adesão das empresas ao programa pode auxiliar os negócios brasileiros a alinharem os ODS às estratégias ESG (do inglês: ambiental, social e governança). “O compromisso das empresas em promover a educação de jovens e jovens adultos é de suma importância, pois contribui para o desenvolvimento das comunidades onde operam, ajuda a reduzir desigualdades socioeconômicas, fortalece a força de trabalho, impulsiona o crescimento econômico, melhora a reputação corporativa e promove inovação e competitividade. Essa abordagem beneficia tanto a sociedade quanto as próprias empresas”, argumenta Ricardo Araújo.

Ensino médio e mercado de trabalho

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostrou que, nos 12 meses até agosto, a economia brasileira criou 1,5 milhão de vagas de trabalho com carteira assinada, sendo que, desse total, os trabalhadores com ensino médio completo responderam por 1,3 milhão. O estudo levou em conta os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

“A conquista do diploma do ensino médio abre portas como um cargo melhor no trabalho atual, a possibilidade de um novo cargo, acesso ao ensino superior e até a participação em alguns concursos públicos. A cada 4 vagas de emprego criadas, 3 tem como requisito mínimo o ensino médio completo”, destaca Ricardo Araújo.

Com o programa “Chegou a minha vez”, jovens entre 18 e 35 anos, perfil predominante dos alunos do Encceja, têm a chance de aumentar o leque de oportunidades de crescimento e de desenvolvimento da carreira. “O preparatório para o Encceja da Descomplica tem 84% de aprovação dos alunos que se preparam com a gente, e um dos fatores de grande adesão e engajamento ao programa é a possibilidade do estudo on-line (inclusive off-line, sem a necessidade de conexão com a internet)”, pontua o diretor.

Legenda: Preparatório para o Encceja da Descomplica tem 84% de aprovação dos alunos Foto: Divulgação

Como participar do projeto

A participação das empresas no programa começa com o patrocínio das bolsas a partir de uma cota, a qual dá direito a uma quantidade específica de beneficiados. Depois, a companhia pode indicar os alunos que serão contemplados com as bolsas e participar da divulgação interna do programa para a atração e seleção do programa. Ao final, as empresas também ficam responsáveis por realizarem uma formatura dos alunos aprovados.

O “Chegou a minha vez” é muito procurado por empresas que têm alta demanda de funcionários sem o ensino básico completo. O interesse vem tanto como forma de gerar mobilidade de cargo dentro da empresa quanto para retenção de talento. “Muitas empresas têm programas de carreiras para seus colaboradores, pensando em movimentações e promoções. Além disso, companhias comprometidas com os ODS também valorizam muito o programa, tendo em vista que é um projeto educacional de alto impacto e escala”, enfatiza Ricardo Araújo.

Para participar, é necessário preencher um formulário no site do projeto. Após o preenchimento, a equipe de consultores entra em contato para entender um pouco mais sobre o objetivo e interesse da empresa. “Nosso processo é bem consultivo, por isso, nossa equipe irá marcar uma conversa para explorar todas as possibilidades e benefícios do projeto e entender se o programa atende, de fato, ao objetivo e dor daquela empresa. Se sim, apresentamos a faixa de investimento de cota mais adequada ao cenário da empresa como proposta comercial”, explica o diretor.

Legenda: Jovens entre 18 e 35 anos, perfil predominante dos alunos do Encceja, têm a chance de aumentar o leque de oportunidades de crescimento Foto: Divulgação

Cases de sucesso

Combinando expertise e tecnologia em sala de aula e utilizando toda a estrutura de produção de conteúdo e atração de alunos, a Descomplica Empresas tem contribuído para as metas sustentáveis das companhias, a partir da criação de soluções educacionais personalizadas e focadas em responsabilidade social.

Empresas como Natura e Instituto Nu fazem parte do portfólio de clientes que geraram impactos com programas focados na melhoria de vida de mulheres por meio da educação, evoluindo com a meta de Igualdade de Gênero dos ODS.

“O ‘Chegou a minha vez’ contribui com as metas de Educação de Qualidade e Redução das Desigualdades quando olhamos para um cenário em que o salário do brasileiro aumenta em média 15% a cada ano de estudo (FGV 2016)”, arremata Ricardo Araújo. Confira outros cases sobre a Descomplica Empresa: https://parceiros.descomplica.com.br/

Serviço:

Descomplica Empresas

Para conhecer mais sobre a Descomplica Empresas e todos os projetos: https://parceiros.descomplica.com.br/

Para ser um parceiro do Chegou a Minha vez: https://www.chegouaminhavez.com.br/parceiros