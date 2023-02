Programa de relacionamento oferece benefícios a clientes do shopping Iguatemi Bosque

Fazer compras e garantir benefícios exclusivos apenas com o cupom fiscal. É isso que propõe o I’Club, novo programa de relacionamento do shopping Iguatemi Bosque. A iniciativa tem o objetivo de aproximar lojistas e clientes, como forma de trazer benefícios mútuos, descontos e proporcionar a criação de ações mais certeiras para o perfil de cada consumidor. O serviço já está disponível desde 1° de fevereiro no aplicativo do empreendimento, que conta com versões para Android e iOS.

Alguns dos benefícios oferecidos no programa são: descontos em lojas, sorteios exclusivos, estacionamento, cinema, hospedagens, viagens, jantares, almoços, SPA, ingressos para shows e muito mais. “O I´Club tem como objetivo estreitar cada vez mais o vínculo do Iguatemi Bosque com o nosso cliente. Essa iniciativa engloba o cronograma que o Iguatemi vem trabalhando, que é criar uma experiência de consumo para os clientes, fazendo com que eles tenham uma jornada cada vez mais agradável conosco’’, explica Benjamin Oliveira, Gerente Corporativo de Marketing do Shopping Iguatemi Bosque.

O I ́Club está segmentado em três categorias: prata, ouro e diamante. A dinâmica de resgate dos benefícios varia de acordo com o consumo para ser enquadrado em cada nível, com chances para quem consome desde R$ 0,01 até R$ 25 mil. Os detalhes podem ser conferidos em: https://www.igtfortaleza.com.br/blog/participe-do-iclub/.

“Estamos dando a oportunidade de colocar o cliente em contato com marcas que eles já gostam e outras que possam vir a conhecer. Essa relação também será muito vantajosa para os nossos lojistas parceiros. Estamos trabalhando bastante nesse novo programa e ao longo do ano teremos outras grandes novidades’’, comenta Benjamin.

Para participar, basta cadastrar sua nota no App do Iguatemi Bosque. Cada real vale 1 ponto para ser resgatado no aplicativo e as notas, inicialmente, não precisam ter o CPF. As notas de compras realizadas no mês de dezembro de 2022 são válidas para o cadastro e podem participar do programa.

As notas registradas no mês de dezembro seguem valendo para participar do programa.

Serviço

Programa de Relacionamento - I´Club

Site: www.iguatemifortaleza.com.br | O programa está disponível no App Iguatemi Bosque, que conta com versões para Android e iOS.

Locais: Toda a cidade de Fortaleza e Região Metropolitana.

Mais informações: https://www.igtfortaleza.com.br/?utm_source=IClub-2023

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE