Profissionais de educação física ganham destaque durante a pandemia

Com o avanço da pandemia e a eficácia comprovada da atividade física para a prevenção de doenças virais, muitos brasileiros buscaram construir uma vida mais ativa e saudável. Diante dessa perspectiva, a Educação Física ganhou grande relevância, estimulando os profissionais a se atualizarem e a diversificarem suas metodologias e dinâmicas de aulas e atendimentos, sobretudo no ambiente virtual.

Para Diane Nocrato, coordenadora do curso de Educação Física da Universidade de Fortaleza (Unifor), a nova visibilidade à área está relacionada à forma como um exercício físico bem orientado é capaz de atuar no procedimento preventivo às doenças. “Essa evidência foi bastante importante para área, pois fez com que a sociedade enxergasse esse profissional como um profissional da saúde e a atividade física como um instrumento importante dentro do processo preventivo à covid-19”, explica.

Adaptação tecnológica

Treinamentos remotos, lives de exercícios, ginástica laboral, fitdance, crossfit indoor. Os profissionais de educação física também foram impactados com as novas formas de se exercitar em meio a pandemia.

Segundo Diane, a necessidade de conduzir atividades remotas, dominar as redes sociais e construir novas formas de interação no espaço virtual exigiu uma adaptação tecnológica da categoria. “Esse profissional teve que se reinventar para se tornar um profissional mais dinâmico, comunicativo, e ainda desenvolver competências diferenciadas na área da tecnologia, como entender as redes sociais, atender virtualmente. Assim, como as próprias empresas que oferecem esses tipos de serviços, academias e centros de treinamentos tiveram que reformular sua oferta de serviços para o virtual”, ressalta.

Formação multidisciplinar

Com a alta demanda por profissionais, uma formação superior completa é a chave para uma carreira de sucesso. Avaliado pela Times Higher Education (THE) como a quarta melhor instituição do Brasil para cursos de saúde, a Unifor está com vagas abertas para o curso de graduação em Educação Física.

Legenda: A Unifor conta com parque desportivo completo para diversas modalidades Foto: Ares Soares

Com nota 4 (no intervalo de 0 a 5) pelo Ministério da Educação (MEC), o curso de Educação Física da Unifor conta com uma matriz curricular multidisciplinar, atual e com módulos que incentivam a pesquisa acadêmica e a visão empreendedora em prol de formar profissionais aptos pela promoção de saúde, desde a reabilitação hospitalar, atendimentos de idosos e pessoas com deficiência (PCDs) e a licenciatura em escolas.

Em 2021, em conformidade a novas diretrizes e regulamentações da profissão, a matriz curricular foi ajustada para atender às necessidades do mercado, permitindo que os alunos de graduação escolham, a partir do 5º semestre, a formação em bacharelado ou licenciatura. Após a formação, a universidade ainda oferece ao graduado a oportunidade de complementação da graduação por dois semestres, encerrando o período de estudos com um segundo diploma.

Estrutura de excelência

A Universidade de Fortaleza (Unifor) também concentra o maior parque desportivo da América Latina com quadras, ginásios poliesportivos, estádio de atletismo e academia própria. Durante a graduação, os alunos também são estimulados a vivências práticas, como visitas técnicas a academias e CTs, estágios com carga horária e campos de atuação ampliada, intercâmbios em 120 instituições estrangeiras, laboratórios de alta tecnologia e projetos de extensão e de assistência à comunidade, integrados com outras disciplinas (fisioterapia, nutrição e medicina) e orientados por professores e pesquisadores em constante especialização.

Legenda: Parque desportivo da Universidade de Fortaleza Foto: divulgação

“Os projetos de extensão que ocorrem dentro da universidade a nível de parque desportivo e no NAMI (Núcleo de Atenção Médica Integrada) trazem uma experiência ímpar para os alunos, que saem daqui com uma capacidade enorme de trabalhar com todos os tipos de grupos sociais. E também há toda uma estrutura da matriz curricular que estimula o aluno a ter um olhar mais empreendedor, de prestação de serviços e do enfoque na área da promoção da saúde, compatível com as necessidades do mercado”, pontua Diane Nocrato.

A Unifor ainda oferece diversas facilidades de pagamento para uma formação superior de qualidade. Atualmente, os estudantes de Educação Física têm a oportunidade de parcelar a mensalidade do curso sem taxa de juros, por meio do programa de parcelamento da Unifor, o PEX. Com a nova plataforma de financiamento, o aluno pode pagar 50% do valor do curso durante toda a graduação e o restante somente após se formar, respeitando o período de tempo para conclusão do curso.

