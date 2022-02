Procedimentos estéticos crescem no Brasil e mercado aquece com novas vagas

A pandemia promoveu grandes transformações na sociedade, sobretudo na forma como enxergamos nossa própria imagem. O estresse e as complicações do isolamento social motivaram muitos brasileiros a buscarem formas de embelezamento que, ao mesmo tempo, não prejudicassem a saúde e alcançassem rapidamente os resultados desejados à aparência.

Diante dessa mudança nos hábitos de consumo, a indústria da beleza e do bem-estar teve um grande crescimento em suas atividades econômicas, em consequência da alta demanda. Em específico, uma das áreas com maior aceleração foi a Estética. A categoria, que está relacionada aos procedimentos estéticos de beleza e saúde, foi uma das áreas com menor queda de empregabilidade durante a pandemia com um aumento crescente na oferta de vagas de trabalho, sendo 70% apenas no último semestre, segundo balanço feito pela plataforma Catho.

Seja um peeling ou uma lipoaspiração, os procedimentos estéticos têm ganhado enorme popularidade entre jovens e adultos, independente do poder aquisitivo. Bárbara Matos, coordenadora do curso de Estética e Cosmética da Universidade de Fortaleza (Unifor), explica que o novo comportamento está relacionado à "autoestima brasileira” tão difundida na mídia.

“As pessoas vêm buscando cada vez mais por esses procedimentos, desde os mais simples aos mais complexos. Em anos anteriores, a gente observava que apenas as pessoas com determinado poder aquisitivo teriam acesso à estética. Hoje, mesmo aquelas pessoas que têm baixo poder aquisitivo, conseguem acesso a alguns procedimentos, ao se organizarem financeiramente para isso”, explica.

A docente ainda ressalta a enorme gama de atuações surgidas com o novo mercado e as estratégias de adaptação do setor para viabilizar o consumo. Estas vão desde distintas áreas, como a atuação voltada aos tratamentos corporais, faciais, capilares, gestão, terapias de spa, cosmetologia, pós-operatório de cirurgias plásticas, docência, dentre outros. Assim como diferentes espaços: clínicas médicas, centros estéticos, consultórios, ambientes hospitalares, e parceria com outros profissionais da saúde.

Legenda: No curso de Estética e Cosmética da Unifor, os alunos têm contato com laboratórios equipados com o que há de mais avançado em tecnologia Foto: Ares Soares

Formação ética e aliada ao bem-estar

Com o crescimento constante do mercado e a alta na demanda por profissionais qualificados, a formação superior ganha um grau de maior relevância ao profissional esteticista. A Universidade de Fortaleza (Unifor), que é considerada a melhor instituição de ensino particular do Brasil pelo ranking Times Higher Education (THE), oferta o curso de graduação em Estética e Cosmética com uma metodologia que possibilita ao egresso trabalhar de forma ética com a promoção da beleza e do bem-estar.

Durante os três anos de graduação, os alunos terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em anatomia, fisiologia e biologia para entender as repercussões que os procedimentos estéticos geram ao corpo humano. “Hoje, o esteticista deve ter como principal foco a manutenção da saúde do paciente que está sendo acompanhado. Então, é preciso ter em mente que o esteticista estuda muito como qualquer outro profissional da saúde para se obter entendimento do que está fazendo, por quê está fazendo e o que ele vai proporcionar a saúde do paciente”, explica a professora Bárbara Matos.

No curso de Estética e Cosmética da Unifor, os alunos têm contato com laboratórios equipados com o que há de mais avançado em tecnologia. Além disso, o corpo docente é formado majoritariamente por mestres e referências no mercado da estética, proporcionando o melhor do ensino-aprendizagem, além de trocas de saberes e experiências em relação ao cotidiano profissional. Em parceria com a Central de Carreiras da Unifor, o curso também oferece estágios supervisionados e outras atividades extracurriculares, que trazem ao aluno um amadurecimento profissional diferenciado.

Legenda: O corpo docente é formado majoritariamente por mestres e referências no mercado da estética Foto: Ares Soares

Ao longo da formação, os alunos são estimulados a vivências práticas para desenvolvimento de competências tão importantes à profissionalização, como treinamentos em procedimentos capilares, corporais e faciais, fundamentos do empreendedorismo e estratégias de atendimento personalizado ao cliente.

“Os alunos iniciam bem precocemente essas atividades, onde são trabalhados com foco para o desenvolvimento de competências necessárias para a formação do profissional. Então, semestre após semestre, os alunos passam por essas experiências que vão lapidar o comportamento, condutas e todos os aspectos necessários para formar um profissional de excelência” ressalta Bárbara Matos.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE