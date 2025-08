Prêmio principal da Lotofácil 3461 acumula, mas Fortaleza tem 3 apostas ganhadoras

Ninguém acertou os números do sorteio da Lotofácil concurso 3461, realizado na noite dessa terça-feira (5). O prêmio acumulou e chegou a R$ 5 milhões para o próximo sorteio.

No Ceará, seis apostas acertaram 14 dezenas e foram premiadas, seno três delas em Fortaleza, com uma sendo feita na modalidade de bolão, as outras três foram para o interior do estado, nos municípios de Iguatu, São Benedito e Tianguá, com cada uma delas levando o prêmio de R$1.620,38. Ao todo, 248 apostas acertaram.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta sexta-feira (1º), data de sua realização, em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Legenda: Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quarta-feira (6) Foto: Rafael Lins / Shutterstock

Veja o resultado do Concurso 3457 da Lotofácil

02-03-04-05-06-08-09-10-11-13-18-19-21-23-25

Resumo do sorteio

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

248 apostas ganhadoras, R$1.620,38

13 acertos

9.578 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos

118.443 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos

603.061 apostas ganhadoras, R$ 7

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 48,00 204.298 17 R$ 408,00 24.035 18 R$ 2.448,00 4.006 19 R$ 11.628,00 843 20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.