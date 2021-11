Preços dos livros didáticos vão ter reajuste de até 10% em 2022 no Ceará

Para além do reajuste de matrículas e mensalidades nas escolas , os materiais didáticos também têm alta prevista para 2022. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Livros do Estado do Ceará (Sindilivros), é previsto um reajuste entre 8% e 10% nos livros.

Segundo o presidente do Sindilivros, João Frota, muito da alta no preço dos livros de editoras vem devido às escolas estarem adotando cada vez mais sistemas próprios de ensino.

O presidente do sindicato afirma que os reajustes não ocorrem de forma homogênea para todas as faixas etárias. A tendência é que os livros de ensino médio fiquem mais caros, já que há uma maior parcela de direitos autorais nos conteúdos.

O setor de livrarias foi um dos que mais sofreu no estado com a pandemia. De acordo com os dados de agosto deste ano da Pesquisa Mensal do Comércio do Estado do Ceará, livros, revistas e papelaria têm queda acumulada de 28,6% no consumo em um ano.

Segundo a analista administrativa da Livro Aberto Distribuidora de Livros, Ilda Sales, a livraria no Centro de Fortaleza teve redução de 40% do faturamento em 2021, mas não há como repassar aos consumidores esses prejuízos no preço do livro didático.

“[Reajuste de] livro é feito de tabela pela distribuidora, é a própria editora quem define e a gente repassa para o cliente, cabe à gente correr atrás para faturar mais. Não dá para ofertar um livro por um preço maior e o cliente encontrar depois por outro, tem que trabalhar tudo com o mesmo valor”, justifica.

Segundo ela, as tabelas de preços já foram reajustadas para 2022, e os pais estão começando a ligar para a loja em busca de orçamento

“A expectativa é que 2022 seja bem melhor, que melhore a questão das vendas. Não vai conseguir chegar igual a 2019, mas que melhore”, espera.

A CDMax, na Aldeota, vem sentindo uma queda de faturamento desde ano passado e uma perda de clientes por conta de sistemas de ensino próprios de escolas.

O prejuízo deve ser melhor mensurado no final do ano, mas a responsável pelo setor de livros na papelaria, Flávia Cristina Melo, estima que pode até passar de 20%.

De acordo com Flávia, os reajustes que chegaram à CDMax estão no padrão que normalmente ocorre todos os anos. Ela conta que algumas editoras inclusive reprimiram o reajuste em solidariedade aos pais.

“A gente vai saber mesmo em dezembro, que é quando vão soltar tudo, vamos estar com tudo precificado e vamos saber se as editoras não vão impor nada novo durante o período”, avalia.