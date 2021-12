Preços de espumantes vão de R$ 8 a R$ 123 em supermercados de Fortaleza; veja opções

Uma das bebidas tradicionais desta época do ano, os preços dos espumantes variam em média de R$ 8,49 a R$ 123,79 nos supermercados da Capital cearense, considerando diferentes tipos e marcas, segundo apontou pesquisa da InfoMarket..

Os dados da empresa especializada em pesquisa e inteligência de mercado varejista mostram ainda que a variação para uma única marca pode chegar a até 66%. A média de diferença é de 29,7% para a categoria.

O levantamento considera o preço de 14 bebidas de diferentes marcas encontradas, neste mês, em 13 grandes redes supermercadistas de cinco regionais diferentes de Fortaleza.

Os valores mais caros encontrados foram na Regional 6, que engloba bairros como Aerolândia, Cidade dos Funcionários, Messejana e Lagoa Redonda.

A diretora da InfoMarket, Katrine Rodrigues, explica que uma das razões pelas quais o consumidor não perceba essa diferença é a não assimilação sobre as diferenças de preços no setor de bebidas, por isso, ela pontua a importância de o cliente fazer uma pesquisa de preços antes de ir às compras.

Além dessa diferença, as bebidas em geral ficaram mais caras nos últimos 12 meses. De acordo com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgados em novembro, a categoria sofreu aumento acumulado de 20,28% no período.

Marcas com maiores variações

Entre as marcas com as maiores variações registradas pelo levantamento está Casa Perini. Quatro tipos pesquisados (Brut Rose, Demi Sec, Moscatel e Prosecco) apresentaram diferença de preços de mais de 60%.

No caso dos tipos Demi Sec e Processo, o preço mínimo encontrado foi de R$ 39,90 enquanto o máximo foi de R$ 65,90, ambos valores registrados na Regional 6. Já os Moscatel e Brut Rose, o menor preço foi R$ 39,90 e o maior R$66,25.

Outros espumantes que se destacaram foi a Sidra Cereser e o Chandon Brut Brasileiro. O primeiro teve preço mínimo de R$ 12,99 e máximo de R$ 18,09, enquanto o segundo, teve menor de R$ 76,99 e maior de R$ 99,89.

Casa Perini Demi Sec: 66,04%

Casa Perini Prosecco: 66,04%

Casa Perini Moscatel: 65,16%

Casa Perini Brut Rose: 65,15%

Sidra Cereser: 39,26%

Chandon Brut Brasileiro: 29,74%

Diferenças de outras bebidas

A empresa também realizou pesquisa com outras bebidas alcoólicas, como destilados e aguardentes. No caso das cervejas, a maior variação foi de 53,51% e, dos vinhos, ficou em 71,67%. Já entre as vodkas a maior diferença é de 42,80% e entre os uísques de 89,92%. Veja as variações dos vinhos:

Vinho Preço mínimo Preço máximo Concha Y Toro Reservado Cabernet Sauvignon:

R$ 24,99 R$ 42,90 Gato Negro Chileno Tinto Suave R$ 35,90 R$ 55,99 Quinta dos Bacelos Tinto R$ 9,99 R$ 14,65 Santa Helena Chileno Reservado Tinto Sauvignon R$ 31,99 R$ 48,90 Pergola Tinto Suave R$ 18,90 R$ 26,90

"A gente percebe que existe uma grande variação de preços na categoria de vinhos por pontos cruciais: existe uma diversidade muito grande de produtos dentro da categoria e um conhecimento ainda superficial do consumidor fortalezense em relação à categoria de vinhos, o que faz com que haja uma grande diferença no mercado”, explica Rodrigues.