Prazo da prova de vida de servidores estaduais encerra hoje; saiba fazer

O prazo para recadastramento e prova de vida dos servidores estaduais encerra hoje (31). De acordo com dados da Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará (Cearaprev), mais de 20 mil segurados ainda não realizaram o procedimento e pelo menos 5 mil tem pendências.

O procedimento é obrigatório para servidores da ativa, aposentados e pensionistas. Quem não realizar a prova de vida até o prazo final corre o risco de ter salário ou benefício suspenso da folha de pagamento em setembro.

O recadastramento pode ser realizado pelo aplicativo da Cearaprev, disponível para os sistemas Android e iOS desde janeiro deste ano.

"Assim como o INSS, todo órgão gestor de previdência é obrigado a fazer o recadastramento e a prova de vida anualmente. Em 2020 não houve por conta da pandemia. Então, desenvolvemos esse aplicativo e estamos realizando este ano", explica João Marcos Maia, presidente da Cearaprev.

Como realizar a prova de vida

Para fazer a prova de vida em casa, os servidores precisam realizar o download do aplicativo e informar os dados de login do sistema 'Guardião', a partir do CPF e senha.

O Guardião é um servidor da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) para evitar que estranhos tenham acesso aos dados dos servidores.

Realizado o login, o servidor deverá corrigir dados que estiverem errados ou informações que sofreram mudanças.

O passo seguinte é tirar fotos dos documentos pedidos pelo aplicativo, como CPF e título de eleitos, enviando-as pela própria plataforma.

"Aqui nós temos um sistema que faz a leitura das imagens e as transforma em dados. Automatizamos todo o processo", ressalta o presidente da Cearaprev.

Outros canais de atendimento

Até o momento, 109,7 mil servidores já realizaram a prova de vida. Para casos de dificuldade com o manuseio do aplicativo, a Cearaprev conta com um call center que pode ser acionado pelo número (85) 3108-0135 para dar orientações e tirar dúvidas.

Caso ainda assim o servidor não consiga completar a prova de vida, ele pode agendar, também pela central de atendimento, um atendimento presencial na sede da Cearaprev.

Já para aqueles que tiverem algum tipo de deficiência física, mental ou qualquer outra comorbidade que impeça a locomoção, é possível ainda agendar um atendimento domiciliar.

