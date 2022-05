Postos de gasolina começam hoje (7) a exibir preços com duas casas decimais

A partir deste sábado (7), os postos de combustíveis só poderão exibir os preços de gasolina, etanol e diesel com duas casas decimais. Antes, o valor era exposto com três.

A medida segue a Resolução nº 858/2021, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que explica que o objetivo da mudança é deixar o preço do combustível mais preciso e claro para o consumidor, alinhado-o com a expressão numérica da moeda brasileira.

Os preços deverão ser exibidos com duas casas decimais, tanto no painel de preços quanto nos visores das bombas dos postos.

Preço nas bombas

A ANP avaliou ainda que essa mudança não afetará o valor final dos preços dos combustíveis, pois não trará custos relevantes aos revendedores, nem restrições aos preços praticados.

Além disso, ainda será permitido que o terceiro dígito seja mantido nas bombas, desde que seja zero e fique travado no momento do abastecimento.

A agência entende que, dessa forma, os postos não precisarão trocar os módulos das bombas, o que poderia acarretar custos aos agentes econômicos.

Como a terceira casa decimal estará zerada e travada, a percepção é que não haverá dúvidas e será cumprido o objetivo da regra: dar clareza aos consumidores.

