Por R$ 450 milhões, Hapvida apresenta proposta para compra do Grupo HB Saúde, de São Paulo

A Hapvida apresentou proposta para compra de 100% do Grupo HB Saúde por R$ 450 milhões. A aquisição ainda será analisada em assembleia pelos acionistas.

A empresa confirmou o envio da proposta em fato relevante - documento pelo qual empresas de capital aberto comunicam alguma decisão ou ação importante aos acionistas - publicado nesta quarta-feira (7).

Conforme o comunicado, assinado pelo vice-presidente financeiro e de relações com investidores da Hapvida, Mauricio Teixeira, o Grupo HB Saúde apresentou faturamento anual de R$ 310 milhões em 2020.

A marca é formada por operadora de saúde de mesmo nome, além do Hospital HBS Mirassol, oito unidades ambulatoriais, uma clínica infantil, centros clínicos e de diagnóstico, espaços de medicina preventiva, ocupacional e centro oncológico. Os equipamentos localizados majoritariamente nos municípios de São José do Rio Preto e Mirassol, em São Paulo.

A operadora do Grupo HB Saúde conta com uma carteira de cerca de 128 mil beneficiários de planos de saúde e outros 24,5 mil beneficiários de planos odontológicos. O Hospital HBS Mirassol possui atualmente 31 leitos sendo 6 leitos de UTI.

"A Transação HBS é sinérgica do ponto de vista geográfico e operacional, uma vez que a cidade de São José do Rio Preto fica localizada a cerca de 200 km de Ribeirão Preto e de Uberaba, cidades com operações adquiridas e recém integradas pelo Hapvida. Na região de atuação do Grupo HB Saúde, o Hapvida já possui cerca de 110 mil beneficiários em planos de saúde", acrescenta o texto.

A Hapvida ainda pontua que a aquisição é mais um passo importante na estratégia de crescimento e ganho de market share no estado de São Paulo.

Além da aprovação dos acionistas do Grupo HB Saúde, a transação ainda deverá passar por apreciação e aprovação de órgãos reguladores, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Aquisição do Cetro

No mesmo fato relevante, a Hapvida também comunicou a aquisição do Centro Especializado em Traumatologia, Reabilitação e Ortopedia (Cetro) por R$ 25 milhões.

O Hospital-Dia Cetro, localizado em Alagoinhas (BA), conta atualmente com 12 leitos ativos e capacidade para até 16 leitos, além de dez consultórios médicos, dois consultórios para pronto atendimento e duas salas cirúrgicas.

A Companhia deverá realizar investimentos de ampliação e modernização da infraestrutura e atualização de máquinas e equipamentos.

"A Transação Cetro é sinérgica do ponto de vista geográfico e operacional, uma vez que a cidade de Alagoinhas fica localizada próxima a Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Feira de Santana, cidades que já possuem operações do Hapvida com cerca de 348 mil beneficiários em planos de saúde", informa a empresa através do documento.

"A aquisição do Hospital-Dia Cetro não somente verticalizará o atendimento hospitalar da carteira existente em Alagoinhas, de cerca de 7 mil beneficiários, como sustentará o plano de crescimento orgânico do Hapvida no curto prazo", detalha a nota.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios