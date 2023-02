Por que estão acontecendo tantas demissões coletivas? Veja o que dizem especialistas

Deixou de ser incomum no último ano a notícia de demissão em massa no Brasil. Presenciais e até mesmo por videochamada, elas vêm ocorrendo em empresas dos mais variados setores. Só em 2023, o fechamento de duas indústrias levou a dois desligamentos em massa no Ceará: 2 mil, no caso Guararapes; e 59 trabalhadores na Simples Passo, em Irauçuba.

Mas o fechamento de empresas não é a única causa para o inchaço da fila do desemprego no Brasil e no mundo. Desde meados de junho de 2022, várias startups nacionais e estrangeiras operam desligamentos coletivos, em geral com a mesma justificativa: a reestruturação do modelo de negócios.

Exemplo disso são as demissões em massa operadas em startups como a Favo, Quinto Andar e até em gigantes da tecnologia, como Twitter e Meta, controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp.

Em uma das tantas startups que recorreram aos desligamentos coletivos trabalhava o analista Bernardo Gomes. Ele atuava na área da Tecnologia da Informação voltada para gestão de ativos de energia e teve o seu desligamento anunciado por videochamada no dia 27 de janeiro. Bernardo trabalhava em home office e foi desligado juntamente com 10 trabalhadores.

“A justificativa foi que estavam extinguindo algumas áreas, incluindo a minha, por reestruturação e corte de gastos. Antes da demissão não havia indicativo de que eu seria desligado, pelo contrário, estava recebendo sinais muito positivos sobre meu trabalho. Dá uma sensação de insegurança e incapacidade. Eles ficavam fazendo mistério sobre essa reestruturação. Acho que houve falta de comunicação e de consideração”, lamenta Bernardo.

Para além da notícia difícil, ele explica que foi especialmente complicado o desligamento em um momento em que ele tinha acabado de se mudar. “Não tinha pagado nem o primeiro mês de aluguel. Fui demitido em 27 de janeiro e paguei o primeiro aluguel no dia 30 de janeiro, então foi na cúspide da mudança”.

Manutenção da lucratividade

O conselheiro do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), Ricardo Coimbra, também lembra que empresas do ramo de tecnologia cresceram muito durante a pandemia que sucedeu "um cenário não tão sólido de manutenção desse crescimento".

Ricardo Coimbra Conselheiro do Corecon-CE "Houve uma elevação do consumo desses serviços vinculados a plataformas digitais. E aí a gente observa, com o fim da pandemia e com o retorno das atividades, uma reversão desse quadro com a necessidade de reestruturação dos projetos de médio e longo prazo de algumas empresas"

Ele destaca que muitas dessas empresas precisam gerar retorno aos acionistas ou possuem ações negociadas em bolsa, o que potencializa a necessidade de reestruturação com o objetivo de manter a perspectiva de lucratividade. "Isso é algo que está acontecendo em empresas não só no Brasil, mas no mundo".

Tecnologia, pandemia e política

O professor da Fundação Getúlio Vargas e pós-doutor Eduardo Maróstica observa o movimento de demissões em massa ligados a três fenômenos: tecnologia, pandemia e política e pondera que, no início de ano, é historicamente comum haver desligamentos.

“Tem a questão da automatização de processos, o que acaba levando as empresas a limpar seus quadros”, diz Maróstica. “Nós observamos que os Estados Unidos demitiram 193 mil pessoas

Em relação à pandemia, ele explica que as empresas, sobretudo startups, buscaram em dado momento aumentar a capilaridade e, com um novo ajuste do cenário após a liberação das atividades, determinados grupos de mão de obra se tornaram desnecessários.

O outro aspecto que ele observa é o impacto dos acontecimentos políticos no último ano. “A instabilidade política traz um cenário de conduta expectante para muitas empresas e isso ocorre em um ciclo de quatro anos. Acaba sendo natural”, diz.

Competitividade

Para ele, também cabe destacar a perda de competitividade, no caso das indústrias brasileiras, ante as empresas asiáticas. Ele reforça que os negócios que se furtam de investir em automação e redesign de produtos perdem competitividade e, assim, é mais provável que “continuem ocorrendo essas quebradeiras”.

Eduardo Maróstica Pós-doutor e professor da FGV “As empresas não quebram só por fazerem coisas erradas. Elas também quebram por fazerem as coisas certas por muito tempo”

Além disso, apesar das recentes notícias de demissões em massa e de fechamento de empresas, Maróstica acredita que as perspectivas são positivas, já que, assim como historicamente o início de ano é um período mais difícil em termos de mercado de trabalho, os últimos trimestres costumam ser mais positivo, com contratações.

