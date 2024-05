Plataforma chinesa Temu pede registro de certificação no Remessa Conforme para entrar no Brasil

A plataforma chinesa Temu, conhecida por ser uma mistura de Shopee e Shein, encaminhou à Receita Federal um pedido de certificação no Remessa Conforme para funcionar no Brasil. Caso seja aprovado pelo programa de conformidade brasileiro, a empresa poderá trazer mercadorias abaixo de US$ 50 sem pagar imposto de importação de 60%. Conforme o portal Valor Econômico, a Temu é concorrente da Amazon e do Mercado Livre.

O pedido foi feito em março deste ano, solicitado pela empresa Elementary Innovation Pte, um dos vertentes da Temu em Cingapura. A transportadora a operar com a Temu no Brasil, em caso de aprovação, será a J&T Express Brazil.

Apesar de não haver prazo para a análise da solicitação, a expectativa é que demore entre 60 a 120 dias.

Concorrente de outras plataformas de venda

Criada em 2022 pelo grupo Pinduoduo, a Temu vende diversos produtos em preços baixos, sendo criticada por supostos produtos falsificados. Devido ao crescimento das vendas em diversas partes do mundo, a plataforma deve ser concorrente de outras plataformas de venda, como Amazon e Mercado Livre.

A Temu também é considerado mais ágil que o AliExpress e sendo mais completo do que a Shein. Apesar de estar disponível para ser baixado no Brasil, não é possível efetuar nenhuma compra.