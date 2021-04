Plano de reabertura das atividades no Ceará também fica para domingo (4)

Diante da possibilidade acenada pelo governador Camilo Santana de retomada das atividades econômicas no Ceará nesta segunda-feira (5), o plano para a reabertura ainda não foi definido e será discutido na véspera, segundo o secretário executivo de Planejamento e Gestão, Flávio Ataliba. Na noite desta quarta (1º), o governador Camilo Santana adiou o anúncio sobre continuidade ou não do atual decreto de isolamento social para domingo (4).

“O desejo é completar as informações da semana para ter mais condições de tomar uma decisão melhor fundamentada”, ressaltou o secretário.

As discussões sobre o plano de retomada tiveram início no último sábado (27), conforme Ataliba. O comitê recebeu durante a semana representantes dos setores de comércio e educação privada e pública. Na semana passada, empresários de restaurantes e de academias também foram ouvidos.

Segundo Ataliba, a ideia é que o plano de retomada priorize atividades econômicas não essenciais que representem menores riscos de contaminação e que estão sendo impactadas mais fortemente pela pandemia.

"Toda a equipe de Governo já está dedicada em avaliar as evidências recentes em outros países, identificando exatamente aqueles setores com maiores riscos nesse processo. Por outro lado, também estamos fazendo uma radiografia completa da atual situação econômica, examinando também os segmentos mais impactados, que precisam de mais atenção", ressaltou o secretário no último sábado.

Comércio

De acordo com Maurício Filizola, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE), o setor está na expectativa para retorno a partir da próxima segunda-feira (5) e está pronto para reabrir de imediato.

“Nós do comércio acreditamos sim, pelo que foi falado semana passada e pelos números da saúde. E também pela expectativa de todo empresário cearense que realmente está aguardando para poder cumprir com seus compromissos em relação aos clientes, aos seus fornecedores e principalmente aos seus colaboradores.”

Filizola assegura ainda que o setor está preparado para a reabertura seguindo as medidas sanitárias.

"Estamos conscientes do nosso papel de responsabilidade, em relação aos protocolos que foram desenhados, inclusive com a participação do governo, à orientação e treinamento dos colaboradores. Nós queremos é funcionar e cumprir com as nossas obrigações", afirma.

Na terça (30), a Fecomércio-CE e oito sindicatos do setor de comércio de bens e serviços se reuniram com o coordenador do Comitê de Retomada. Durante o encontro, foi reapresentada proposta de reabertura do comércio com 50% dos colaboradores.

Apesar da movimentação dos setores, o governador Camilo Santana deixou claro que a permissão de funcionamento das empresas está condicionada aos índices de saúde, considerando taxas de contaminação, recuperação e óbitos por Covid-19.

Avanço da doença

Neste dia 1º de abril, o Ceará chegou a 14.268 mortes por Covid-19 confirmadas, segundo balanço do IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), com dados extraídos às 18h42. Destas, 14 aconteceram nas últimas 24 horas.

Até o momento, o Estado totaliza 543.754 casos confirmados do coronavírus, com 383.864 pessoas recuperadas. A Sesa ainda investiga 79.614 registros suspeitos.

As taxas de internação permanecem em alta no Ceará. Dos pacientes adultos acamados, 96,28% estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), e 83,54% em enfermarias.

Já as UTIs infantil e neonatal estão com taxas de ocupação de 62,16% e 45,65%, respectivamente.

Vacinação

O balanço mais recente do processo de imunização contra a Covid-19 no Estado identifica 1.077.641 doses aplicadas, até esta quinta-feira (1).