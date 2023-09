Pix atinge novo recorde com mais de 150 milhões de transações em um dia

O pix chegou a um novo recorde no número total de transações na última quarta-feira (6), quando 152,7 milhões delas foram realizadas em um só dia no Brasil, movimentando o total de R$ 76,103 bilhões. Informações do Banco Central apontam que o recorde anterior havia sido no dia 4 de agosto deste ano, com 142,4 milhões de operações.

"Os números reforçam a forte adesão de pessoas e empresas ao PIX, meio de pagamento lançado pelo BC em novembro de 2020", disse o banco em nota oficial divulgada nesta sexta-feira (8).

Ainda conforme a atualização, um dos principais fatores para o crescimento no número de transações seria a habilitação de transações de pessoas físicas para pessoas jurídicas.

"A adesão e o crescimento inicial do Pix se basearam nas transferências entre pessoas físicas. A maturação do Pix, a conveniência no seu uso e o desenvolvimento de soluções de integração pelo mercado estão permitindo uma maior diversificação nos casos de uso, aumentando sua importância no bom funcionamento da economia nacional", continuou o BC no comunicado.

Sucesso do PIX

Até o mês de agosto, o PIX já registrada 650,7 milhões de chaves cadastradas, com 153,3 milhões de usuários. Agora, em uma nova fase desde que foi criado em novembro de 2020, o esperado é que ele sirva também para outras funções, como pagamento de pedágios e transporte público, por exemplo.

Além disso, o Banco Central voltou a pontuar o objetivo de o pix ser utilizado no futuro para operações internacionais, possibilitando remessas, pagamentos entre empresas e pagamentos de compras de bens e de serviços em outros países.