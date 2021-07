Picpay fora do ar: usuários reclamam de instabilidade

A carteira digital Picpay está fora do ar na tarde desta segunda-feira (26), segundo relatos de usuários. A mensagem "erro na requisição, tente novamente mais tarde" está aparecendo para quem tenta realizar uma transferência ou pagamento via aplicativo.

Legenda: Mensagem que aparece para os usuários que tentam realizar pagamentos Foto: Reprodução/Twitter

No Twitter, os relatos sobre a instabilidade do aplicativo começaram por volta das 12h30min. Os usuários reclamaram de encontrar problemas ao realizar pagamentos para almoçar.

O site Downdetector, que mostra quando serviços online estão fora do ar começou a registrar problemas no Picpay por volta das 12 horas.

Legenda: Reclamações começaram a partir de 12 horas Foto: Reprodução

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria da empresa para obter esclarecimentos sobre o problema. Em nota, a assessoria afirmou que os usuários tiveram oscilações no uso do aplicativo por volta das 12h20min.

" Lamentamos o ocorrido e informamos que as operações estão sendo normalizadas", informaram.

Reclamações na internet

Usuários do Twitter reclamaram sobre os problemas na plataforma. Alguns clientes do banco relatam terem utilizado a rede social para descobrir que o problema não era um caso particular.

Obrigada twitter por me permitir descobrir rápido quando o problema não é comigo mas sim geral. @picpay agiliza aí faz favor, tempo é dinheiro. Obg. — Ana Rita Paim (@anaritagpaim) July 26, 2021

Eu jurando que o problema era minha internet, reiniciei o celular e nada

Até perceber que o problema É o picpay fora do ar mesmo 🤡🤡🤡

Agiliza aí por favor 🙏@picpay — Ana Christina (@AnaChristiina) July 26, 2021

"Acho que vou tirar meu dinheiro do @picpay e por no banco", reclamou uma usuária diante da instabilidade.

acho que vou tirar meu dinheiro do @picpay e por no banco.



poxa pic pay, app e site fora do ar :^) cês não cuidam dos servidores de vocês não? uma empresa que lida com dinheiro tem que garantir ao menos que o aplicativo vai tá funcionando em horário comercial né? — Maru The Artist ✨💙Kaeya❄️ (@MaruMariJack) July 26, 2021

A falha no sistema atrapalhou o almoço de alguns clientes da carteira digital.

@picpay



Vocês me impediram de almoçar hoje mano, ainda bem que não pedi a comida e fui pagar antes se não ia passar vergonha



Um banco fora do ar, do nada? Pelo amor de Deus que que isso — AquarianA ♡ (@fanystferreira) July 26, 2021

Problema já ocorreu outras vezes

Na rede social, usuários também reclamaram de sofrer com instabilidade no aplicativo de forma frequente.

Vire e mexe o @picpay está fora do ar. Sempre com dificuldades para carregar as informações do cartão. Deixa eu ver minha fatura! kkk — Renato Carvalho (@renatoluizca) July 26, 2021

O Downdetector traz histórico de reclamações recentes nos dias 23 de julho, 18 de fevereiro e 3 de dezembro.

No início deste mês, o Nubank também teve problemas com PIX fora do ar que foram relatados pelos usuários.

