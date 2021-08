Personal trainers querem preço justo à taxa cobrada por academias em Fortaleza

Em audiência pública realizada nesta terça-feira (24), na Câmara Municipal de Fortaleza, representantes da área de Educação Física debateram sobre a taxa cobrada de personal trainer por academias e chegaram a um consenso em relação à pauta: a cobrança de um preço justo para quem contrata o serviço.

A defesa das entidades representantivas é para que seja respeitado o livre mercado e a liberdade de iniciativa que assiste aos empresários, como prevê a Constituição Federal. A audiência foi presidida pelo vereador Danilo Lopes (Podemos).

Para os envolvidos, o entendimento mútuo, diálogo e a mediação são formas para se chegar em um acordo, uma vez que a questão envolve clientes, personais trainers e as academias. Com isso, o consenso deve ajudar a basear as decisões futuras de vereadores.

“Temos que ver o contrato, que o aluno tem que estar ciente, ao fechar com uma academia por um ano ou um semestre, se o estabelecimento prevê a cobrança dessa taxa para a prestação do serviço, se isso é avisado ao consumidor no ato da matrícula. Para além disso, lutamos por outras demandas da categoria", pontua o vereador.

Profissionais defendem 'preço justo'

O presidente do Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Estado do Ceará (Sinpef-CE), Jean Carlos Vidal, pontuou que há um desequilíbrio na relação entre academias e profissionais, no dia a dia dos educadores físicos nesses estabelecimentos.

Além disso, a entidade defende que a cobrança dos valores justos acabam melhorando o serviço e elevando o nome do estabelecimento com o trabalho dos profissionais, além de atraírem clientes para o local.

O representante do sindicato foi corroborado por Fábio Félix, nutricionista e profissional de Educação Física. “As taxas são abusivas porque o profissional presta o serviço para um cliente que já paga uma mensalidade. Ele presta um serviço a esse aluno muitas vezes pagando uma taxa superior àquela paga pelo cliente".

Academias argumentam direito constitucional

Juliana Sá, presidente do Sindicato das Empresas de Condicionamento Físico do Estado do Ceará (Sindifit-CE), e Mário Duarte, da Associação Brasileira de Academias (Acad), argumentam que o livre mercado é assegurado na Constituição.

“Fizemos um levantamento com nossos associados e apenas 25% deles cobram taxas aos personais. Somos, portanto, a favor que o estado não interfira nessa questão”, ressaltou Juliana.

