Perfumes importados com até 60% de desconto no Dia sem imposto

Com marcas consagradas do mercado exclusivo da perfumaria internacional, skincare, maquiagem e cabelos, a Le´Loyn Parfums, será uma das lojas participantes do Dia Livre de Imposto (DLI), nos dias 25 e 26 de maio.

Especialista no mercado de perfumes de nicho, a Le’Loyn Parfums, oferecerá imposto zero a seus clientes nas mais desejadas marcas do mercado luxo da perfumaria. Farão parte marcas selecionadas como: Hugo Boss, Paco Rabanne, Carolina Herrera, Azzaro, Armani, Lacoste, Jean Paul Gaultier, Givenchy, Michael Kors, Calvin Klein, Bvlgari e outras.

Com quatro lojas físicas em Fortaleza e com a quinta loja a inaugurar em breve, o grupo conta ainda com atendimento on-line através do próprio e-commerce

No Instagram da Le’Loyn, estarão disponíveis os endereços das lojas participantes do DLI.

Confira algumas ofertas:

FRAGRÂNCIAS

• NINA RICCI BELLA FEMININO

80ml De R$539 por R$299

• ANTONIO BANDERAS MASCULINO

100ml De R$219 por R$119



• BVGARI MAN WOOD MASCULINO

60ml De R$499 por R$382



• GUCCI GUILTY ABSOLUTE FEMININO

30ml De R$399 por R$233



• CALVIN KLEIN ETERNITY FLAME MASCULINO

50ml De R$395 por R$206



• HUGO BOSS THE SCENTFOR HER FEMININO

50ml De R$519 por R$262



• LACOSTE MATCHPOINT MASCULINO

100ml De R$519 por R$309



• ROCHA MADEMOISELLE IN BLACK FEMININO

50ml De R$679 por R$469



• RUE PERGOLESE BULLIT MASCULINO

100ml De R$150 por R$59



• JACQUES BOGART SILVER SCENT MIDNIGHT MASCULINO

100ml De R$369 por R$229



• PEPE JEANS CELEBRATE MASCULINO

100ml De R$419 por R$245



• GIVENCHY AMARIGE FEMININO

100ml De R$699 por R$303



• GIVENCHY IRRESISTIBLY FEMININO

35ml De R$399 por R$279



• KENZO FLOWER BY KENZO POPPY BOUQUET FEMININO

50ml De R$539 por R$359



• GIORGIO ARMANI BLACK CODE MASCULINO

50ml De R$549 por R$412



• AZZARO POUR HOMME MASCULINO

30ml De R$169 por R$99,90