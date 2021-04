Perfumes franceses e americanos apostam na Le’Loyn Parfums como porta de entrada para o Nordeste

A história de superação da Le’Loyn Parfums em meio ao cenário atual vem ganhando destaque no Nordeste. O respeito das concorrentes locais e o reconhecimento do grande público à excelência no atendimento da gigante cearense é notório. Com isso, marcas norte-americanas como Donna Karan, Michael Kors e Tommy Hilfiger, decidiram chancelar a hegemonia digital e presencial da maison alencarina.

Em abril, desembarcaram no Ceará containers vindos de Nova York e Panamá. Michael Kors aposta na família Wonderlust, com o lançamento do Wonderlust EAU de Voyage Michael Kors. A nova fragrância floral amadeirada almiscarada feminina foi lançada em 2021. As notas de topo são tangerina siciliana, pimenta rosa, lavanda e cardamomo. As notas de coração são cravo, flor de laranjeira, jasmim sambac e jasmim. As notas de fundo são sal, almíscar, madeira de cashmere, notas minerais, sândalo e musgo.

A nova-iorquina Donna Karan apresenta na Le’Loyn Parfums o mais novo perfume da maison DKNY. Intitulada Be Extra Delicious, a nova fragrância é um perfume floral frutado feminino e também foi lançado este ano. As notas de topo são cassis ou groselha preta, pêra, frésia e bergamota. As notas de coração são peônia, lírio-do-vale, heliotrópio e gardênia. As de fundo são caramelo, framboesa e ambroxan.

A marca americana mais celebrada pelos cearenses, Tommy Hilfiger, surpreende mais uma vez. Após o sucesso de Impact, os norte-americanos apostam no perfume unissex “Tommy Now Them”, uma fragrância que democratiza a perfumaria importada.

A fragrância Now Them reúne o melhor das icônicas versões Tommy Now e Tommy Girl. Com notas cítricas, frescas e enérgicas da pera e da tangerina, que se misturam ao toque sexy da pimenta rosa, do gengibre e do cardamomo, o aroma ganha ares de mistério e desprendimento, o que combina com a personalidade livre e aventureira de quem não tem medo de ousar e sabe que ainda tem muitas experiências emocionantes para viver.

Entre as marcas já tradicionais e referências quando se fala na Le’Loyn, a Creed segue como carro-chefe. Já a italiana Etro se destaca por sua exclusividade e inclusão, por ser uma fragrância unissex, enquanto a Sisley completa a trinca da perfumaria de nicho da Le’Loyn Parfums.

Além disso, a perfumaria comercializa produtos entre R$ 24,90 e R$ 10.000, de forma a atender todos os públicos e garantir a democratização do luxo para os clientes.

A empresa trabalha presencialmente em acordo com os decretos do Governo do Estado do Ceará. Para quem deseja acessar os produtos da empresa a qualquer momento, o e-commerce oficial possui todo o catálogo de produtos. A Le’Loyn envia para todo o Brasil.

Investimento em expansão

A Le’Loyn Parfums celebra o seu crescimento em meio ao cenário atual, inovando e focando no rápido atendimento de qualidade de suas especialistas ao consumidor final. “O departamento de marketing tem a missão de sempre estar à frente das demandas do mercado”, garante o diretor Iuri Lamartine.

Aliado ao setor de compras, na gestão de Juvenira Queiroz, a dupla forma o maior mix de clássicos, lançamentos e perfumes de alto luxo do Nordeste. Marketing e Compras trabalham incansavelmente para servir a equipe comercial especializada em perfumes, maquiagens e tratamentos da Le’Loyn Parfums.

Serviço

Instagram: @leloynparfums

Portal e e-commerce: www.leloynparfums.com.br

Contato: (85) 98609.8272

Endereço: Rua Leonardo Mota, 2450