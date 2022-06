Perfumaria participa do dia sem imposto com descontos de até 60%

Data que já se tornou tradicional no comércio brasileiro, o Dia Livre de Impostos (DLI) será comemorado amanhã, 2 de junho. O dia faz referência à retirada da influência de impostos no valor final de produtos, o que resulta em preços mais acessíveis para a população.

Dentro desse cenário, a perfumaria de luxo Le’Loyn Parfums, em Fortaleza, está com valores especiais no catálogo, que podem chegar a 60% de desconto em alguns produtos, disponíveis somente até o dia 2. A empresa é especialista no mercado de perfumes de nicho, com um acervo de marcas internacionais consagradas e tradicionais.

Entre as marcas em promoção durante o Dia Livre de Impostos estão Hugo Boss, Paco Rabanne, Azzaro, Lacoste, Jean Paul Gaultier, Gucci e Calvin Klein. A Le’Loyn atua em Fortaleza desde 2020, sempre com foco na perfumaria seletiva. O catálogo de produtos conta com marcas seletivas como Sisley, Loewe, Creed, Amouage, Xerjoff, Memo, Hermès, Giorgio Armani, Bvlgari, Michael Kors e outras.

Promoções do Dia do Imposto Zero

A empresa possui duas lojas em Fortaleza: uma no Shopping Iguatemi, no piso L1, e a Maison, localizada na Rua Leonardo Mota, nº2450. Além do atendimento presencial, a Le’Loyn conta com vendas on-line via WhatsApp e no portal oficial da marca, com entregas para todo o Brasil.

A Le’Loyn Parfums também possui produtos para cabelo e maquiagem no catálogo de produtos.

Serviço

Le’Loyn Parfums

Shopping Iguatemi Fortaleza - piso L1 próximo à Zara

Maison - Rua Leonardo Mota, 2450

Instagram - @leloynparfums

www.leloynparfums.com.br

Mais informações:

https://linktr.ee/leloyn