Perfumaria oferta até 75% de desconto durante Black Friday

A Jmartins Perfumes, empresa referência no mercado de beleza, realiza, entre os dias 23 a 25 de novembro, uma ação promocional de Black Friday com descontos de 10% a 75%, em diversos produtos importados. A promoção será válida durante esse período ou enquanto durarem os estoques, tanto nas lojas físicas quanto no site oficial da marca.

Dentre os itens em destaque, está a marca italiana Lamborghini, com perfumes saindo de R$ 299 por R$ 74,90, em opções para o público masculino e feminino. Produtos americanos também estão em oferta, como o Mustang For Men de 100ml, que antes custava R$ 299 e agora está por R$ 74,90.

De acordo com Iuri Lamartine, diretor de marketing da JMartins Perfumes, a ação será uma excelente oportunidade para ampliar o mercado da empresa. “Todos os produtos da loja estarão em promoção, variando de 10% a 75% de desconto nas mais variadas peças do nosso estoque. Vamos aproveitar esse período de Black Friday para destacar a qualidade dos produtos da JMartins Perfumaria e proporcionar que nossos clientes tenham acesso às melhores marcas”, declara.

A JMartins Perfumes é a perfumaria seletiva com maior capilaridade no Nordeste. Com lojas físicas em Juazeiro do Norte, Sobral e Fortaleza no Ceará, e mais duas lojas na cidade de Teresina, no Piauí, a varejista de perfumes, maquiagens e tratamentos de importados é uma das principais players do segmento e se destaca pela variedade e qualidade de produtos.

Serviço

J Martins Perfumes

Contato: (85) 99716-2242

Site: jmartinsperfumes.com.br

Instagram: @jmartinsperfumes

Lojas Fortaleza - CE

RioMar Fortaleza

Iguatemi Bosque

Loja Juazeiro do Norte - CE

Cariri Shopping

Loja Teresina - PI

Teresina Shopping