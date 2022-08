Perfumaria lança site no mês dos Pais e movimenta a geração de renda no período

Agosto será um mês bastante movimentado para a rede de lojas de perfumes importados Jmartins Perfumes. O varejista acaba de inaugurar a sua loja virtual ( www.jmartinsperfumes.com.br ) como forma de movimentar o mercado e todo o seu ecossistema, gerando renda.

O Diretor Comercial do grupo, André Martins, promete lançamentos exclusivos e preços atrativos para o Dia dos Pais, simultaneamente no site, nas lojas físicas, no WhatsApp e no Instagram (@jmartinsperfumes)

O consumidor pode acessar o catálogo de produtos promocionais diretamente no site, para realizar a compra on-line. Se o cliente preferir falar diretamente com a equipe de consultoras especialistas em fragrâncias, é só clicar em “fazer pedido pelo WhatsApp” e completar a jornada de compra conversando e tirando dúvidas.

A loja do Shopping Iguatemi Bosque ganhou uma comunicação visual relacionada ao perfume que é a sensação de Montblanc, o Legend Red, um dos lançamentos do mês de agosto. A ação global da marca alemã incluiu a tradicional loja cearense no circuito. Comprando um perfume masculino de 100ml da marca o cliente ganhará um boné exclusivo. Outro lançamento deste mês é o Issey Miyake Fusion Dissey Masculino Eau De Toilette.

Na loja do RioMar Papicu, outras marcas de perfumes masculinos importados apostaram na Jmartins Perfumes como visibilidade de seus produtos para o Dia dos Pais, como marcas italianas e a estadunidense Tommy Hilfiger, cujo perfume Impact Intense Edp 100ml garante uma uma bolsa de viagem para o comprador.

Outra promoção disponível é para quem adquirir o perfume Silver Scent Edt 100ml, cujo comprador receberá um fone de ouvido sem fio. Clientes que realizarem compras acima de R$600,00 na JMartins durante o período da promoção ganharão uma cerveja artesanal como brinde.

Com quatro lojas na região Nordeste, duas em Fortaleza, uma en Juazeiro do Norte e uma em Teresina, no Piauí, a JMartins também realiza vendas por meio do WhatsApp e Instagram (@jmartinsperfumes).

Serviços

Instagram: @jmartinsperfumes

Site: www.jmartinsperfumes.com.br

WhatsApp: (85) 99113003



Lojas físicas:

Fortaleza - CE

Iguatemi Piso L1 • Próximo aos Correios e Lotérica

Rio Mar Papicu Piso L1 • Próximo ao Posto de Vacinação

Teresina - PI

Teresina Shopping no Piso L1

Juazeiro do Norte - CE

Cariri Garden Shopping no Piso L1

