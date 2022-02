Perfumaria de luxo está com promoções especiais durante o mês de fevereiro

Em clima de romance e para celebrar o Valentine’s Day, o Dia de São Valentim, comemorado no dia 14 de fevereiro, a perfumaria de luxo Le’Loyn Parfums está com promoções especiais para os casais. Até o fim deste mês, os clientes que visitarem as unidades da marca poderão aproveitar os valores em produtos variados. A empresa possui duas lojas físicas em Fortaleza: a Maison, localizada na rua Leonardo Mota 2450, e a unidade no shopping Iguatemi.

Há opções de presentes tanto para o público masculino quanto feminino. Entre os produtos disponíveis estão perfumes das marcas como Loewe, Azarro, Hugo Boss, Burberry, Calvin Klein, Carolina Herrera, entre outros.

Além do catálogo de perfumes, a Le’Loyn conta com maquiagens e tratamentos de beleza. Por meio das redes sociais e whatsapp, os clientes podem comprar os produtos em até 10x sem juros, com entregas para todo o Brasil.

Maior perfumaria de luxo do Ceará, a Le’Loyn Parfums trabalha com as principais marcas do mercado, como: Creed, Amouage, Xerjoff, Memo, Sisley, Etro, Loewe, Hermès, Giorgio Armani, Lancôme, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Dior, Bvlgari, Michael Kors, entre outras.

História do Valentine’s Day

Celebrado em países da Europa e nos Estados Unidos no dia 14 de fevereiro, o Dia de São Valentim foi criado em celebração à história de união amorosa do bispo Valentim, durante o Império Romano no século III. Na época, o imperador Cláudio II havia proibido a realização de casamentos, pois os considerava impeditivos para o alistamento em guerras. Contrário a essa decisão, o bispo Valentim seguiu realizando cerimônias até ser preso.

Na cadeia, o bispo se apaixonou pela filha do carcereiro. Condenado à morte, na carta de despedida, ele escreveu “De seu Valentim”. A história resultou na criação da data, que celebra o amor. No Brasil, o Dia dos Namorados é comemorado no dia 12 de junho.

Algumas sugestões de presentes para presentear neste Valentine's Day:

