Perfumaria de luxo está com preços especiais para o Dia das Mães

A chegada do Dia das Mães é sempre um grande evento, não somente por ser a principal data do comércio do primeiro semestre, mas também pelo sentimento e lembranças que a data evoca. Gratidão é o sentimento mais lembrado pelos filhos, afinal a data celebra o amor e carinho que a mãe tem por seu rebento.

Em 2022, o Dia das Mães será comemorado no domingo, 8 de maio. A data ganhou mais importância neste ano devido a possibilidade das pessoas poderem se aproximarem, abraçarem e estarem reunidas para um almoço, jantar ou uma reunião de família.

São nestas celebrações que os perfumes ganham notoriedade. É um dos itens mais presenteáveis na data. É um presente que remete a lembranças de uma vida toda ou de alguns momentos especiais.

Para comemorar a data especial, a perfumaria cearense de luxo Le’Loyn Parfums está com ofertas durante esta semana. Entre as marcas disponíveis estão Azzaro, Paco Rabanne, Hugo Boss, Britney Spears, Marina de Bourbon, Animale, Carolina Herrera, Nina Ricci, Benetton, Shakira, Antonio Banderas, Shiseido, entre outras.

A Le’Loyn já registra aumento na procura de perfumes e colônias clássicas para o período de Dia das Mães. Entre os destaques estão a 4711, Anais Anais de Cacharel, Opium de Yves Saint Laurent, Angel de Thierry Mugler, entre outras fragrâncias marcantes. Além delas, os lançamentos 212 Heroes for Her e Carolina Herrera Good Girl Very Glam também registram crescimento nas vendas nos últimos dias.

Promoções para o Dia das Mães

Azzaro Wanted Girl Edp 80ml - De R$ 549,00 por R$339,00

Paco Rabanne Pure Xs Edp 80ml - De R$ 619,00 por R$ 399,00

Hugo Boss The Scent For Her Edp 100ml - De R$ 599,00 por R$ 449,00

Britney Spears Fantasy Edp 100ml - De R$ 380,00 por R$ 259,90

A empresa conta com duas lojas em Fortaleza: uma no Shopping Iguatemi e a Maison na Rua Leonardo Mota, nº2450. Além do atendimento presencial, a Le’Loyn conta com vendas via WhatsApp e no portal oficial da marca, com entregas para todo o Brasil.

A empresa chegou ao mercado cearense em 2020 e desde então acumula marcas de renome na perfumaria internacional dentro do catálogo de produtos, como Loewe, Creed, Amouage, Xerjoff, Memo, Entro, Animale, Mercedes Benz, Giorgio Armani, Dolce & Gabanna, Lancôme, Dior, Kenzo, Givenchy, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean Paul Galtier, Tommy Hilfiger, Bvlgari, Montblanc, Jimmy Choo, Hermès, Sisley, Rochas entre outras.

Serviço

Le’Loyn Parfums

Shopping Iguatemi Fortaleza, piso L1 próximo à Zara

Maison - Rua Leonardo Mota, 2450

Contatos

Whatsapp: (85) 98609.8272

Fixo: (85) 3122.4968

Instagram: @leloynparfums

Site: www.leloynparfums.com.br

Mais informações

linkme.bio/leloynparfums

