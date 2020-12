Perfumaria de luxo com produtos exclusivos chega a Fortaleza

A marca Le´Loyn Parfums surgiu da paixão por cosméticos internacionais da sua fundadora. Que tem em seu espírito e coração as atividades comerciais. Uma Maison com produtos premium surge no mercado da perfumaria. Detentora de um catálogo com marcas de renome como Lancôme, Dior, YSL, Bvlgari, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Tiffany & Co, Montblac, Versace entre outras, a empresa tem entre os diferenciais os espaços de produtos e serviços Life Style, Luxo e Sensations. Reservado para a beleza do atendimento de seus clientes.

Um destaque da loja é a marca espanhola Loewe, cujo ponto de venda exclusivo em Fortaleza é na Le’Loyn. Outra exclusividade é a francesa Sisley, com produtos de maquiagem e tratamento, além do perfume Eau de Soir, carro-chefe da marca.

De acordo com Iuri Lamartine, gerente de marketing da Le’Loyn Parfums, a recepção do público nas últimas semanas “não poderia ser melhor”. O gestor ressalta que todos os profissionais à frente da loja possuem know-how no segmento de perfumaria de luxo, para garantir aos clientes um atendimento exclusivo. “Nós temos um cappuccino feito na hora com cuscuz, tapioca. É o luxo democrático”, conta.

Iuri também reforça o espaço “Sensations” da loja, com a possibilidade de experimentação dos produtos que são voltados para tratamento capilar. “Nós somos a única perfumaria de luxo do Ceará que tem um espaço exclusivo para os cabelos”, pontua. Por conta do período de pandemia, todos os atendimentos dessa modalidade estão sendo realizados via agendamento.

Inspiração europeia

Fora do padrão de lojas em shoppings, a localização de rua da Le’Loyn foi inspirada nos grandes maisons da França, explica Iuri. O projeto para a implantação da loja existe há dois anos, dos quais seis meses foram dedicados somente à procura do local adequado. A escolha das cores, com predominância do dourado, também foi pensada como forma de trazer “a leveza da empresa e o glamour”, diz Iuri.

Legenda: O espaço conta com profissionais com know-how no segmento de perfumaria de luxo Foto: Divulgação

Para 2021, o planejamento da Le’Loyn Parfums conta com lançamentos mundiais realizados dentro da loja, junto do calendário de eventos do segmento. Segundo Iuri Lamartine, os planos de expansão da empresa são para o segundo semestre de 2021.

Serviço:

Le’Loyn Parfums

Local: Rua Leonardo Mota, 2450 - Estacionamento gratuito no local.

De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Sábados, das 9h às 18h.

Instagram: @leloynparfums

Contato: Whatsapp - (85) 98609.8272

Fixo - (85) 3122.4968