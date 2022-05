Para diretor da Chesf, privatização da Eletrobras deve trazer mais investimentos e oportunidades

A privatização da Eletrobras deve ser positiva para a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), trazendo mais investimentos e oportunidades. É o que considera o diretor de engenharia da empresa, Reive Barros.

Segundo ele, não há, contudo, como prever prazos. Ele afirma que o processo está cumprindo as etapas do cronograma conforme foi acordado previamente.

"O processo de capitalização da Eletrobras está indo mundo bem, dentro do cronograma. Será uma oportunidade muito grande para que a empresa, que hoje tem um potencial muito grande, de oportunidades e de investimentos em geração e transmissão. Com a capitalização, com certeza haverá mais recursos e a chesf voltará a ser a grande empresa que sempre foi na região Nordeste", declara.

Reive estava presente no 17º Energia Em Pauta, realizado pelo Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia) nesta quinta-feira (26).

Privatização da Eletrobras

A segunda etapa da análise do processo de privatização da Eletrobras foi aprovada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no último dia 18, dando ao Governo Federal caminho livre para dar continuidade à venda da estatal.

O modelo escolhido para a privatização da Eletrobras foi o de aumento de capital aberto, ou seja, novas cotas serão disponibilizadas para a venda até que a participação da União atinja 45% e ela deixe de ser o acionista majoritário. Entre as regras estabelecidas está o limite de controle de não mais que 10% por novo acionista.

O edital deve ser divulgado em breve, seguido pela disponibilização das ações da empresa na Bolsa de Valores.