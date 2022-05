Pão de Açúcar inaugura primeira unidade no lugar de antigo Extra em Fortaleza

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) inaugura, nesta sexta-feira (20), a primeira unidade onde antes funcionava um supermercado Extra convertida em Pão de Açúcar, na Capital cearense. O ponto está localizado na Avenida Aguanambi, no Bairro de Fátima.

A mudança ocorre após a venda de 70% das lojas da marca ao Assaí Atacadista, realizada em outubro do ano passado.

De acordo com o Pão de Açúcar, a loja será aberta sob o modelo G7, que redesenha a experiência de consumo e revitaliza o fluxo. O conceito tem quatro pilates: experimental, exclusivo, social e fluido.

A nova loja traz ainda setor de bebidas alcoólicas, espaço pet e utensílios ampliados, com melhor aproveitamento do espaço.

Atendimento virtualizado

A diretora de operações do Pão de Açúcar, Christiane Cruz Citrângulo, afirma que o foco da empresa é ter um sortimento diferenciado e atendimento especializado para os clientes.

Além disso, a nova loja traz integração ao e-commerce "pelo qual os consumidores podem fazer a compra e ter a comodidade de receber em casa com a mesma qualidade da loja ou retirar na unidade de sua preferência”, complementa Christiane.

Conversão de outras unidades

Além da unidade da Aguanambi, o Extra do Shopping Iguatemi também será convertido em Pão de Açúcar, contudo, ainda não há previsão de inauguração.

Já outras três unidades vão virar Assaí, em lojas no formato de atacarejo, são elas: Extra Parangaba, Extra Montese e Extra Mister Hull.

No total, serão até 70 lojas Extra Hiper em todo o Brasil e o processo de conversão se dará em dois blocos: o primeiro (com até 40 unidades) em 2022 e as demais em 2023.

