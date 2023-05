Ótica Sinhazita inaugura nova loja no Centro e dá 500 armações grátis

A Ótica Sinhazita inaugura nesta sexta-feira (19) sua segunda loja no Centro de Fortaleza, localizada na rua Pedro Pereira, 227. Para comemorar essa nova unidade, a empresa dará as primeiras 500 armações gratuitamente aos clientes que adquirirem seus óculos de grau. Dessa forma, o consumidor pagará apenas as lentes, a partir de R$199.

Segundo Gabriele Aquino, proprietária da ótica, a nova loja conta com um espaço ainda maior, com mais conforto e o atendimento personalizado que já é característico da Sinhazita. Com a segunda unidade, a empresa também lança sua primeira marca própria de óculos de grau, intitulada Gabi Aquino.

“Vamos começar um novo momento na Sinhazita, no qual oferecemos aos nossos clientes um atendimento personalizado que começa desde a nossa nova estrutura de loja até a disponibilidade de nossas armações exclusivas, produzidas com peças legitimamente italianas”, assegura a proprietária Gabriele.

Além da promoção de inauguração, que disponibiliza 500 armações gratuitas, a ótica também conta com laboratório próprio e 100% digitalizado, o que proporciona uma maior segurança e agilidade no serviço, com a entrega dos óculos em até 60 minutos após a compra.

Serviço

Ótica Sinhazita

Endereço Nova Loja: Rua Pedro Pereira, 227, Centro

Endereço Loja 1: Rua Pedro Pereira, 166, Sala 01, Centro

Contatos: (85) 98219-0616 / (85) 3122-0166

Instagram: @oticasinhazitaa