Ótica se destaca com entrega de óculos a partir de R$249,90 em até 1 hora

No momento de escolher novos óculos, buscar opções que contemplem as tecnologias mais modernas, aliadas com a agilidade na entrega, é um dos principais focos dos consumidores. Em Fortaleza, as óticas Sr. Óculos contam com tecnologias inovadoras e entrega dos óculos em até 1 hora, além de possuir duas unidades para atendimento ao público.

Para receber os óculos em até uma hora, os clientes precisam ter até 8 graus, com disponibilidade das lentes para visão simples e progressivas.

Óculos completo, com armação e lente, sai a partir de R$ 249,00. Os clientes poderão se consultar gratuitamente com um oftalmologista na compra dos óculos de grau.

De acordo com o diretor da ótica, Anderson Acioly, a empresa conta com um simulador virtual que apresenta para aos clientes como ficará o resultado final antes mesmo da entrega.

No catálogo da ótica, marcas como Essilor, Varilux, Zeiss, Hoya e Wide Freeforme estão à disposição. “Trabalhamos com as melhores lentes do mercado”, arremata.

A loja conta com uma estrutura de laboratório próprio, com máquinas de última geração. Por meio dessa tecnologia, o resultado é entregue com mais rapidez para os clientes. Na produção das lentes digitais, há uma maior precisão, contemplando todas as dioptrias como miopia, astigmatismo e hipermetropia.

“Hoje, praticamente trabalhamos apenas com lentes digitais, que têm uma maior precisão no grau e tecnologia inovadora no mercado, que traz mais qualidade visual e maior nitidez nas imagens”, explica o Diretor.

Atendimento exclusivo

No caso de clientes que não podem se deslocar até uma das lojas da Sr. Óculos, a empresa conta com serviço de atendimento a domicílio. Nessa modalidade, são levadas mais de 300 opções de armações para os interessados. Caso o cliente não possua o exame de vista, a empresa também encaminha para a clínica mais próxima.

Serviço

Instagram: @sr.oculos

Site: https://www.sroculos.com

Loja Aldeota: Av. Rui Barbosa, 2420 - Loja 1 - (85) 99671-0527

Loja Centro: Rua Sen. Pompeu, 1258 - Centro - (85) 99993-5288