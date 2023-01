Ótica oferta promoção de volta às aulas com óculos a partir de R$50

O início do ano letivo, com a volta às aulas, marca a época que muitos pais renovam os óculos dos filhos. O aumento da procura neste período é percebido em lojas como a Sr. Óculos. E foi pensando nisso que a marca cearense lançou campanha promocional para os pais.

"Percebemos que os pais sempre dão prioridade aos óculos dos filhos nesse início de ano, por conta do ano letivo. Pensando nisso, lançamos uma super promoção: pai e mãe comprando óculos de grau, podem levar o óculos do filho por a partir de R$ 50. Óculos completo, armação mais lentes", informa Anderson Acioly, Diretor da Ótica Sr. Óculos. A promoção é válida por tempo limitado.

Para o empresário, a grande procura nesse início de ano letivo para fazer o primeiro óculos ou renovar o óculos antigo indica a preocupação dos pais no aprendizado escolar. Para ajudá-los na escolha do acessório infantil, Anderson sugere incluir a criança o processo de seleção. "Deixá-la escolher óculos que sejam seus favoritos é um dos mais importantes passos para ajudar seu filho a gostar de usar óculos", salienta.

Um detalhe importante na hora de escolher o óculos é observar as hastes e dobradiças. "É importante que os óculos não tenham hastes justas demais, pois podem machucar a região das orelhas e causar desconforto na têmpora. Opte por óculos de material mais flexível", indica Anderson.

Para quem vai começar a usar, as lentes digitais são mais fáceis de se adaptar. "Seguindo as orientações médicas e usando corretamente os óculos não haverá incômodos".

A preocupação com a saúde ocular dos filhos, observa o empresário, vem do uso exagerado de telas. "Há alguns anos, a preocupação dos pais se limitava ao tempo que seus filhos passavam na frente da televisão. Atualmente, isso está relacionado ao uso de tablets, smartphones e computadores. Para a saúde ocular, essa mudança de comportamento tem vários pontos negativos. O primeiro é que, ao escolher uma tela para brincar em detrimento das brincadeiras tradicionais, a criança utiliza sua visão de perto na maior parte do tempo. Dessa forma podem surgir diversos problemas oculares", argumenta.

Sr. Óculos

No mercado cearense desde 2018, a Sr. Óculos conta com três lojas em Fortaleza, oferecendo também atendimento em domicílio. Possui entrega de óculos em até 1 hora e todas as armações da loja com preço único de R$ 49,99.

Serviço:

Sr. Óculos

Loja Centro - Rua Senador Pompeu 1258, Centro | (85) 999935288

Loja Aldeota - Av. Rui Barbosa 2420, Aldeota| (85) 99671-0527

Loja Messejana- Rua Manuel Castelo Branco 514, Messejana | (85) 99913-9538

Instagram: @SR.OCULOS