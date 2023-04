Ótica Ocularte oferta promoções de Páscoa com preços acessíveis e brindes

Os óculos de grau são mais do que apenas uma correção para problemas de visão. Eles também protegem os olhos da luz e ainda podem ser um acessório estiloso para o dia a dia. Durante o mês da Páscoa, a Ótica Ocularte está com uma campanha promocional exclusiva.

A empresa oferece óculos completo a partir de R$ 249,90, assim como lentes blue e outros produtos, como armações e lentes de diversos modelos, cores e materiais. Além disso, quem indicar um amigo para comprar na loja garante um óculos de sol ou relógio de brinde.

A Ótica Ocularte oferece grande variedade de armações e lentes, garantindo que os novos óculos estejam prontos em apenas uma hora. Referência há mais de 18 anos no mercado, o grupo também possui as melhores marcas do mercado.

"Entendemos a importância que os óculos têm na vida das pessoas que precisam deles. Nesta Páscoa, queremos oferecer um grande presente, que é um desconto em nossas lentes. Com o nosso laboratório totalmente digitalizado, podemos entregar rapidamente os óculos aos nossos clientes", comenta Ketherin Farias, diretora da Ocularte.

Com atendimento personalizado e profissional, a equipe orienta o cliente na escolha do produto ideal para atender às suas necessidades. "Nós possuímos mais de 3.000 modelos de armações disponíveis, para todos os gostos e estilos. Com nossos profissionais altamente qualificados, podemos ajudar a escolher a armação perfeita para cada formato de rosto", afirma Ketherin.

Com essa iniciativa, a Ótica Ocularte reforça seu compromisso em fornecer um atendimento de excelência, produtos de alta qualidade e preços acessíveis, sempre buscando inovar e atender às necessidades de seus clientes.

Serviço

Promoção mês de Páscoa Ótica Ocularte

Instagram: @oticaocularte

Link do WhatsApp: http://bit.ly/FalecomaOcularte